1000 هدية تقدمها "حياتنا" لحجاج بيت الله الحرام.. للموسم الثاني على التوالي

وقد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية "حياتنا" الدكتور عاطف سرور بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها الجمعية ممثلة في الإدارة التنفيذية والمتطوعين وشكرهم على حرصهم على تعزيز مكانة الجمعية وتقديم البرامج المتميزة والشراكات الفاعلة وتفعيل الجانب التطوعي من خلال هذا البرنامج النوعي المتميز والذي يعتبر أحد برامج الجمعية النوعية والذي لم يكن ليتم إلا بعد توفيق الله ثم بتكاتف الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة مع "حياتنا" وعلى رأسهم الوحدة الإشرافية بوزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني والذين ساهموا بكل تأكيد في تحقيق أهداف وبرامج الجمعية. سائلاً الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يعود حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين.