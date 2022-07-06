1000 هدية تقدمها "حياتنا" لحجاج بيت الله الحرام.. للموسم الثاني على التوالي

ضمن أنشطة وبرامج 2022م وللموسم الثاني على التوالي، تقوم الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا"، بتنفيذ حملة توعوية نوعية في موسم حج هذا العام 1443 - 2022 تحت مسمى "صحة حاج2".
يجري تنفيذ الحملة بالتعاون مع بعض الجهات والحملات المشاركة في الحج كما تنوعت هذه الحملة على عدة برامج منها: تقديم محاضرات توعوية صحية لحجاج بيت الله الحرام ونشر كتيب للإرشادات الصحية في الحج، وحلقة بودكاست بعنوان ( صحة حاج )، وأيضاً مساحة حياتنا على تويتر بعنوان (حج صحي ).
وقدمت "حياتنا" 1000 هدية للحجاج شملت (أدوات التعقيم والعناية الشخصية وكمامات) كمساهمة من الجمعية للحجاج والتي تمكنهم بحول الله من أداء مناسك الحج متحصنين بالوقاية والصحة بعيداً عن الأمراض.
وتقوم "حياتنا" بالرعاية الطبية الأولية لحجاج حملة شركة الحج ميدانياً والذين يبلغ عددهم أكثر من 1000 حاج خلال موسم الحج ولأكثر من 7 أيام بعيادة في قسم الرجال وعيادة في قسم النساء، ويشرف على هذه العيادات نخبة من الأطباء والمختصين الأكفاء.
وقد أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية "حياتنا" الدكتور عاطف سرور بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تقوم بها الجمعية ممثلة في الإدارة التنفيذية والمتطوعين وشكرهم على حرصهم على تعزيز مكانة الجمعية وتقديم البرامج المتميزة والشراكات الفاعلة وتفعيل الجانب التطوعي من خلال هذا البرنامج النوعي المتميز والذي يعتبر أحد برامج الجمعية النوعية والذي لم يكن ليتم إلا بعد توفيق الله ثم بتكاتف الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة مع "حياتنا" وعلى رأسهم الوحدة الإشرافية بوزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني والذين ساهموا بكل تأكيد في تحقيق أهداف وبرامج الجمعية. سائلاً الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالنجاح وأن يعود حجاج بيت الله الحرام سالمين غانمين.