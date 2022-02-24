105متبرعين بالدم في يوم التأسيس بولادة مكة

تزامنًا مع يوم التأسيس نظم مستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، ممثلًا بقسم المختبر وبنك الدم حملة للتبرع بالدم، واستقبل القسم ١٠٥متبرعين.

جاء ذلك استشعارًا بأهمية يَوم التأسيس باعتباره حدثًا بالغ الضرورة يساعد الأجيال في التعامل مع الواقع المعاش وبناء مستقبل مشرق؛ لأنّ شرعية الدول تتطور وتزدهر مع تطور المعطيات وتغيّر التاريخ الخاصّ بها.

وأوضحت رئيسة قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتورة آمنة مولانا، أن الوحدة سجلت أرقامًا قياسية خلال الفترات الماضية، حيث بلغ عدد المتبرعين في يوم التأسيس ١٠٥ متبرعين. لافتة إلى أن الهدف من استمرار تفعيل حملات التبرع بالدم هو رفع رصيد وحدات الدم ومشتقاتها إضافة إلى تشجيع العطاء المتبادل بين الشعب والوطن.

وأشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور هلال المالكي إلى أن حملات التبرع بالدم تأتي ضمن الأولويات التي حرصت المستشفى على تفعيلها.

ويقف على جمع عمليات التبرع كوادر وطنية متخصصة على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب. كما يتضمن القسم أجهزة ذات جودة ودقة عالية، يتم من خلالها عمل جميع الفحوصات التي تضمن سلامة وحدات الدم والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية.