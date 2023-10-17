"الندوة العالمية" تُثمّن جهودَ المملكة الإنسانية والخيرية للحدّ من الفقر

كما ثمّنت جهودَ المملكة في إنقاذ المجتمعات من غائلة الفقر، ومدّ يد العون للمحتاجين والمعوزين في كل مكان، عبر برامجها ومؤسساتها الإغاثية المتنوعة التي تسهم في توفير حياة كريمة للإنسان أمام شظف العيش وضيق ذات اليد، وذلّ الاحتياج، وإنقاذه في المحن والأزمات.