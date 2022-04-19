111 سيدة بالطائف يتبرعنَ بالدم عبر البنك المركزي والعربة المتنقلة

أظهرت إحصائية بنك الدم المركزي بصحة الطائف عن استقبال 2079 متبرعين بالدم، من بينهم 111 سيدة، من خلال بنك الدم المركزي وعربة التبرع بالدم المتنقلة خلال الربع الأول للعام الحالي 2022.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان في تصريحٍ لـ"سبق" أن 878 تم استقبالهم عبر عربة الدم المتنقلة أثناء الحملات التي استهدفت الحدائق والمجمعات التجارية، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي؛ لدعم القطاعات الصحية في مكة أثناء موسم الحج والعمرة.
وأكد "الحميدان" أن إدارة المختبرات وبنوك الدم حريصة كل الحرص على توفير المخزون المناسب في مراكز نقل الدم بالمستشفيات وبنك الدم المركزي؛ لكون الدم ومشتقاته من المتطلبات الواجب توفرها بالمستشفيات، والتي تسهم في إنقاذ الأرواح، معرباً عن شكره وتقديره لكل المتبرعين والمتبرعات بالدم على وإسهامهم في إنجاح الحملة.
يشار إلى أن "صحة الطائف" لديها بنك دم مركزي متكامل يحتوي على أفضل وأحدث التجهيزات، إضافة إلى عربة تبرع بالدم وبنوك دم فرعية في المستشفيات.