111 سيدة بالطائف يتبرعنَ بالدم عبر البنك المركزي والعربة المتنقلة

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان في تصريحٍ لـ"سبق" أن 878 تم استقبالهم عبر عربة الدم المتنقلة أثناء الحملات التي استهدفت الحدائق والمجمعات التجارية، وذلك في إطار الحرص على رفع مخزون بنوك الدم من وحدات الدم ومشتقاته في المحافظة؛ لتلبية احتياج المرضى؛ إضافة إلى العمل على إيجاد مخزون احتياطي؛ لدعم القطاعات الصحية في مكة أثناء موسم الحج والعمرة.