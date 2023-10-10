مشروعُ عربة التبرع بالدم شراكةٌ لتعزيز هذه الثقافة في القصيم

بدعم من مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي الخيرية، أعلنت جمعيةُ أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، إطلاقَ مشروع "عربة التبرع بالدم" في منطقة القصيم، وذلك ضمن نشاطات الجمعية، بتعزيز مستوى الوعي بأهمية التبرّع التطوعي، وتحقيق توجهات رؤية المملكة الواعدة 2030 بتمكين التبرع الطوعي في المملكة بنسبة "100%".
ويستهدف المشروعُ المساهمةَ في سدّ احتياجات بنوك الدم، والارتقاء بالخدمة الصحية في مستشفيات الرياض، وذلك من خلال توفير عربة متنقّلة ومجهّزة، قادرة على العمل خارج المستشفيات، والوصول للمتبرّعين في الوقت والمكان المناسب؛ لضمان تحقيق تطلعات المشروع بمساعدة "9000" مريض من خلال ضمان الوصول إلى "3000" متبرع بالدم سنويًّا.
بدوره أكّد "حمود البطي" المدير التنفيذي لجمعية "دمي"، أنّ "فكرة المشروع تتلخّص في توفير سيارة متنقّلة مخصّصة للتبرع الطوعي بالدم؛ بهدف مساعدة ومساندة المرضى المحتاجين، وأيضًا بنوك الدم في المستشفيات"، مشيرًا إلى أن المشروع يسير ضمن وتيرة مدروسة، في إطار الخطة المعدّة مسبقًا؛ حيث بات قريبًا من الانطلاق رسميًّا، مع دخوله في المرحلة الثالثة.
كما أشار فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية"، إلى أن المشروع يأتي انطلاقًا من دور المؤسّسة في الأعمال الخيرية على كافة المستويات التي تخدم المجتمع، مؤكدًا أن متبرعًا واحدًا بالدم بإمكانه إنقاذ ثلاثة مرضى، وأن الهدف من المشروع هو إنقاذ أكبر عدد من الحالات، مع ضمان الالتزام بلوائح ومعايير الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن جمعية "دمي" هي أول جمعية متخصّصة في مجال المتبرعين بالدم؛ حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، وكذلك تشجيع وتحفيز المتبرعين الطوعيين بالدم، وتقديم المساندة والدعم لمرضى أمراض الدم، تحت مظلّة المركز الوطني للقطاع غير الربحي برقم "650".