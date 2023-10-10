مشروعُ عربة التبرع بالدم شراكةٌ لتعزيز هذه الثقافة في القصيم

كما أشار فهد المبرز مدير إدارة المشاريع بمؤسسة "عبد الله الراجحي الخيرية"، إلى أن المشروع يأتي انطلاقًا من دور المؤسّسة في الأعمال الخيرية على كافة المستويات التي تخدم المجتمع، مؤكدًا أن متبرعًا واحدًا بالدم بإمكانه إنقاذ ثلاثة مرضى، وأن الهدف من المشروع هو إنقاذ أكبر عدد من الحالات، مع ضمان الالتزام بلوائح ومعايير الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.