دورة تدريبية للعاملين بمشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض بجدة

وأشار "الصاعدي" إلى أن من أهداف المركز رفع قدرات العاملين في الحقل الصحي في مجالات صحة البيئة والإصحاح ومكافحة نواقل الأمراض؛ لافتًا إلى أن الدورة استهدفت أكثر من 50 عاملًا في مجال مكافحة نواقل الأمراض، وتستمر لمدة يومين.