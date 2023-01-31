دورة تدريبية للعاملين بمشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض بجدة

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة، دورة تدريبية للعاملين بمشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض بمقر الفرع بجدة.
وأوضح الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي مدير عام المركز بمكة، أن الهدف من الورشة التدريبية رفع قدرات العاملين في مشروع الرش الحشري ومكافحة نواقل الأمراض وصحة البيئة بأقسامها المختلفة تحسبًا واستجابة للتطورات الصحية.
وأشار "الصاعدي" إلى أن من أهداف المركز رفع قدرات العاملين في الحقل الصحي في مجالات صحة البيئة والإصحاح ومكافحة نواقل الأمراض؛ لافتًا إلى أن الدورة استهدفت أكثر من 50 عاملًا في مجال مكافحة نواقل الأمراض، وتستمر لمدة يومين.
من جهته أكد مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع منطقة مكة المكرمة فؤاد أحمد الغامدي، حرص المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية -لكونه خط الدفاع الأول- على العمل على منع انتشار نواقل الأمراض وفق خطط وبرامج مستمرة تستوجب توفير إمكانيات مادية وبشرية وآلية تُمَكّنها من القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.