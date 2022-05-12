120 عملًا فنيًا بمعرض "لاين" في جامعة الأميرة نورة

ويهدف المعرض إلى إبراز مهارات طالبات المستوى الثاني في رسومات التصميم، وتسليط الضوء على مخرجات (75) ساعة من الممارسات والتطبيقات المتنوعة للمنتجات الصناعية، التي عملت فيها الطالبة على توظيف الأفكار التي تتبناها من خلال الرسومات الهندسية، والتظليل والتلوين باستخدام تقنيات متنوعة؛ لإظهار المنتج بمراحله التي تُبيّن مدى تطور الطالبات، والتدرج في اكتساب مهارات التفكير، وتحليل المنتجات وأجزائها المهمة.