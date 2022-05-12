120 عملًا فنيًا بمعرض "لاين" في جامعة الأميرة نورة

نظّمت كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الأربعاء 11 مايو 2022م، معرض (لاين) التابع لقسم تصميم المنتجات في دورته الأولى.
ويهدف المعرض إلى إبراز مهارات طالبات المستوى الثاني في رسومات التصميم، وتسليط الضوء على مخرجات (75) ساعة من الممارسات والتطبيقات المتنوعة للمنتجات الصناعية، التي عملت فيها الطالبة على توظيف الأفكار التي تتبناها من خلال الرسومات الهندسية، والتظليل والتلوين باستخدام تقنيات متنوعة؛ لإظهار المنتج بمراحله التي تُبيّن مدى تطور الطالبات، والتدرج في اكتساب مهارات التفكير، وتحليل المنتجات وأجزائها المهمة.
وأوضحت رئيسة قسم تصميم المنتجات، الدكتورة غادة بن دهيم؛ أنّ المعرض في دورته الأولى جاء دعمًا لطالباتنا في عامهم الأول بالتخصص، وبداية أولى في خطوات النجاح بمجال تصميم المنتجات؛ لتعزيز الثقة والتشجيع على العرض والحوار مع الجمهور، مشيرةً إلى عدد المشاريع التي يتضمنها بأكثر من120 مشروعاً لــ60 طالبة.
الجدير بالذكر أنّ المعرض يمتد حتى يوم الجمعة 13 مايو 2022م، ويستقبل زواره من السيدات الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، والدعوة عامة في الفترة المسائية من الساعة السادسة إلى الثامنة مساءً بقاعة كاد جاليري رقم (12).502.0 محطة A.