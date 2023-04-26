"السديري" يثمّن جهود "إعلام الشرقية" لتحقيق رؤية 2030

نظّم فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام 1444هـ.
جاء ذلك بحضور المدير العام للفرع خالد بن سعد السديري، ومدير الإعلام الداخلي بالمنطقة الشرقية فواز بن سعيد العتيبي، ومديري الإدارات والأقسام.
وتبادل الجميع خلال حفل المعايدة، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل، أن يعيده على الجميع بالخير والصحة.
ورفع مدير المدير العام للفرع خالد بن سعد السديري، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ولوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات.
وهنّأ "السديري" منسوبي الفرع بحلول عيد الفطر المبارك، مبينًا أن العيد مناسبة نتذكر ونستشعر فيها نعمة الله جل وعلا، وفضله على عباده بالأمن والأمان والاستقرار في هذا البلد.
كما ثمّن الجهود التي يبذلها الجميع وتضافرهم لإبراز المنطقة الشرقية وتفوقها وتحقيقهم لأهداف فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، وأهداف رؤية المملكة 2030، وخدمتهم للوطن وللمستفيدين، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها، ويمدهم بالعون والنصر والسداد.