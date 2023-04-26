"السديري" يثمّن جهود "إعلام الشرقية" لتحقيق رؤية 2030

ورفع مدير المدير العام للفرع خالد بن سعد السديري، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ولوزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يعيده على وطننا وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات.