130 كشافًا في معسكر تدريبي بمكة لخدمة ضيوف الرحمن

ثم قدّم القائد عبدالله الحارثي، محاضرة عن الخرائط، وأخرى عن المسح والإرشاد وتدريبًا عمليًا حول كيفية استخدام خرائط المشاعر المقدسة وتحديد المواقع لإرشاد الحجاج التائهين.