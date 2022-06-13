130 كشافًا في معسكر تدريبي بمكة لخدمة ضيوف الرحمن

شارك أكثر من 130 كشافًا، الأحد، في معسكر تدريبي نظمته إدارة النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة، بمركز التدريب الكشفي بالعزيزية.
جاء ذلك للاستعداد للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة بالحج، والتي تنفذها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
افتُتِح المعسكر التدريبي بكلمة ترحيبية لرئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير؛ حيث أكد أهمية المعسكر في تأهيل الكشافين؛ لتعزيز قدراتهم وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات التي تسهم في تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام.
ومن جانبه، قال قائد المعسكر التدريبي فايز بن علي الشهري: إن خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مصدر فخر وشرف للجميع.
وشدد على أهمية الاستفادة من الموضوعات التدريبية بشقيها النظري والعملي، التي اختيرت بعناية ويقدمها نخبة من المدربين.
وتضمّن برنامج المعسكر التدريبي، أعمال الإطفاء والإخلاء قدمه أحد منسوبي الدفاع المدني.
ثم قدّم القائد عبدالله الحارثي، محاضرة عن الخرائط، وأخرى عن المسح والإرشاد وتدريبًا عمليًا حول كيفية استخدام خرائط المشاعر المقدسة وتحديد المواقع لإرشاد الحجاج التائهين.
كما شمل برنامج المعسكر التدريبي على الإسعافات الأولية في حالات الحروق والكسور وطرق الإنعاش القلبي الرئوي، قدمه القائدان: محمد الحارثي، وإسماعيل وتره.
تلا ذلك عقد محاضرة بعنوان: "فن التعامل مع ضيوف الرحمن"، قدّمه القائد محمد الزبيدي.