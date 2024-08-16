منصة تسويق وفعاليات.. "الزلفى للتمور والمنتجات الزراعية 2" يتهيَّأ للانطلاق

يرعى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي؛ يوم الإثنين الموافق 22 من شهر صفر الجاري، انطلاقة مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية الثاني، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، خلال الفترة 26 - 30 أغسطس؛ وذلك في الصالات الرياضية الواقعة على طريق الملك فهد شرقاً لمدة خمسة أيام.
وتشارك في المهرجان مصانع التمور وشركات الإنتاج الزراعي ومزارعو المحافظة ومنتجو العسل والأسر المنتجة والمشاريع الفردية الصغيرة؛ كالمقاهي والعطور والفنون والحرف اليدوية والمؤسسات المحلية المختلفة والجمعيات التطوعية والمهنية ذات العلاقة، وتتخلله برامج ترفيه تستهدف الأسر والأطفال ومسابقات وسحوبات يومية وأجنحة توعوية.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الزلفي عبدالمحسن بن أحمد السلمان؛ إن اقامة النسخة الثانية من مهرجان الزلفي للتمور والمنتجات الزراعية تأتي استمراراً لمسيرة النجاح والأرقام المميزة التي حقّقتها النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي، إذ شهدت حضوراً وتفاعلاً مميزاً من الزوّار والمشاركين.
وأضاف: "المهرجان اكتسب سمعة طيبة كمنصة تسويقية يلتقي فيها المزارعون والمنتجون والمصانع وشركات الإنتاج والتصدير، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والمشاريع الفردية والجمعيات والأسر المنتجة؛ علاوة على مساهمة المهرجان في تسليط الضوء على القطاع الزراعي بالمحافظة، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات المحافظة، في ظل توجيهات مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور؛ ومتابعته المستمرة.
وقدّم "السلمان"؛ شكره وتقديره لمحافظ الزلفي؛ لرعايته ودعمه المهرجان ومختلف أنشطة الوزارة بالمحافظة.