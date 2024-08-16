منصة تسويق وفعاليات.. "الزلفى للتمور والمنتجات الزراعية 2" يتهيَّأ للانطلاق

وأضاف: "المهرجان اكتسب سمعة طيبة كمنصة تسويقية يلتقي فيها المزارعون والمنتجون والمصانع وشركات الإنتاج والتصدير، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والمشاريع الفردية والجمعيات والأسر المنتجة؛ علاوة على مساهمة المهرجان في تسليط الضوء على القطاع الزراعي بالمحافظة، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات المحافظة، في ظل توجيهات مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض علي بن محمد المنصور؛ ومتابعته المستمرة.