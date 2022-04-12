13852 ساعة عمل تطوعي لكشافة تعليم مكة المكرمة

أوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد بن حسن قدير أن مجموع ساعات العمل التي حققها مركز "بادر" الكشفي للأعمال التطوعية التابع لتعليم مكة المكرمة حتى مساء أمس 13852 ساعة، وتم توزيع 10000 وجبة و52500 عبوة تمر و70 ألف مستفيد خلال الأيام العشرة الماضية.