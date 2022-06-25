140 ألف طالب وطالبة يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الثالث بتعليم صبيا.. غدًا

يبدأ 140 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثالث، يوم غد الأحد، بشكل حضوري لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي، وفق تعميم الوزارة المنظّم للاختبارات الذي تضمن بدء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني يوم الأحد 20 ذي القعدة ١٤٤٣هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي، وأن تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 27 ذي القعدة حتى الخميس 1 ذي الحجة.
وأكد مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي، على جاهزية 1200 من المدارس للاختبارات بعد تهيئة 12400 قاعة لتأدية الاختبارات التحريرية، والتأكُّد من سلامة القاعات، ومراعاة وسائل الأمن والسلامة في المدارس، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بتعميم وزارة التعليم الصادر بشأن آلية إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، والتقيد بالإجراءات والمعالجات الواردة في الأدلة، والتواصل مع الإدارة ومكاتب التعليم لتذليل العقبات، مع التأكيد على إيضاح آلية اختبار الدور الثاني لطلبة مدارس المقررات المتوقع تخرجهم.
وحث "المسملي" أبناءه الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الجهد وإخلاص النية والتوكل على الله والاستعانة به على أداء الاختبارات، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان كان قد اطلع خلال استقباله مدير تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي، منتصف الأسبوع الماضي، على استعداد الإدارة لأداء الطلبة للاختبارات النهائية في تسع محافظات تشرف عليها الإدارة تعليميًّا.