140 ألف طالب وطالبة يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الثالث بتعليم صبيا.. غدًا

يبدأ 140 ألف طالب وطالبة بتعليم صبيا أداء اختباراتهم للفصل الدراسي الثالث، يوم غد الأحد، بشكل حضوري لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الحكومي والأهلي والعالمي، وفق تعميم الوزارة المنظّم للاختبارات الذي تضمن بدء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني يوم الأحد 20 ذي القعدة ١٤٤٣هـ، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي، وأن تبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية ابتداءً من يوم الأحد 27 ذي القعدة حتى الخميس 1 ذي الحجة.