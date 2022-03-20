148 ألف طالب وطالبة يعودون لجميع المراحل التعليمية في صبيا

انتظم اليوم الأحد نحو 148 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا بجميع مراحل التعليم عبر برنامج اصطفاف صباحي موحَّد، يهدف لإبراز الجهود الوطنية العظيمة للمملكة العربية السعودية، التي أسهمت في نجاح العملية التعليمية، والعودة الحضورية بشكل كامل للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك بعد إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية، وفي أداء الصلاة، والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.