148 ألف طالب وطالبة يعودون لجميع المراحل التعليمية في صبيا

انتظم اليوم الأحد نحو 148 ألف طالب وطالبة بمدارس إدارة تعليم صبيا بجميع مراحل التعليم عبر برنامج اصطفاف صباحي موحَّد، يهدف لإبراز الجهود الوطنية العظيمة للمملكة العربية السعودية، التي أسهمت في نجاح العملية التعليمية، والعودة الحضورية بشكل كامل للطلبة، بمن فيهم طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ وذلك بعد إلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية، وفي أداء الصلاة، والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي.
وأعلنت إدارة تعليم صبيا على لسان متحدثها الرسمي إبراهيم الحازمي جاهزيتها منذ وقت مبكر لانطلاق الفصل الدراسي الثالث على جميع المستويات المدرسية والتعليمية.
وأكد المساعد للشؤون المدرسية عثمان محمد مسملي جاهزية 1250 مدرسة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني؛ إذ تم صرف مقررات الفصل الثالث من المهارات الحياتية والرقمية والبدنية، وتوفير الاحتياجات المدرسية من الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية والمختبرات ومصادر التعلم، إضافة إلى العمل على تعقيم المدارس، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة.
وأشارت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها محمد الحمزي إلى اكتمال الأعمال لبدء الفصل الثالث، والعمل على تنفيذ خطة إشرافية لمتابعة الميدان التعليمي، والاستمرار في تنفيذ الخطة الشاملة للتوجيه والإرشاد، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة في المرحلة الابتدائية، وتفعيلها في الفصل الدراسي الثالث.
وأفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي بأن الإدارة أعدت خطة إعلامية لانطلاق الفصل الدراسي الثالث، خاصة مع إعلان وزارة التعليم العودة الحضورية الكاملة عبر العديد من الرسائل والمنتجات والمواد الإعلامية التي تبث روح التفاؤل والفرحة بالعودة الحضورية، بما يظهر جهود الوزارة في تطوير التعليم وفق نظام الفصول الثلاثة، والنتائج المتوقعة من ذلك.
من جانبهم ثمَّن منسوبو تعليم صبيا دعم القيادة الحكيمة ووزارة التعليم، ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه، وتكامل جهود أقسام الإدارة لمواصلة العملية التعليمية خلال هذا الفصل، وتحقيق المستهدفات، والحرص على تجويد النتائج والمخرجات؛ لخلق جيل متميز، ينافس عالميًّا، ويمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين.. سائلين الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد.