بمشاركة 180 متطوعًا.. إطلاق 9 مبادرات بلدية في الطائف للارتقاء بالبيئة الحضرية

وطرحت الأمانة خلال الشهر الماضي 9 مبادرات تطوعية، شارك فيها أكثر من 180 متطوعًا ومتطوعة من شرائح المجتمع المحلي كافة، تضمنت مبادرات مجتمعية هادفة، شارك فيها المتطوعون والمتطوعات في أنشطتها التي شملت دهان الجدران والأسوار والأرصفة وممرات المشاة ومواقف سيارات المعاقين، وزراعة الأشجار والشجيرات وشتلات الزهور والورود، وصيانة مرافق الحدائق العامة وتنظيفها، وجمع المبعثرات، وتوزيع أكياس النفايات، والحفاظ على المرافق العامة، والمشاركة في فعاليات الأيام والأسابيع التوعوية العالمية، وتعزيز حماية البيئة.