مفتي المملكة يستقبل وفد جمعية "معافاة" ويشيد بجهودها في خدمة المرضى

جدير بالذكر أن جمعية "معافاة" تقدم 10 برامج أساسية للمستفيدين؛ من أبرزها تقديم الدعم المعنوي والمادي لأمراض القلب والسرطان والكلى، إضافة إلى ذلك تقديم برامج نوعية مثل الثعلبة والتصلب اللويحي واستشارات تثقيفية أسبوعية، واستفاد من الجمعية خلال عام 2022 أكثر من 700 مستفيد بقيمة إجمالية تجاوزت مليونًا وتسعمائة ألف ريال، كما قدمت الجمعة العديد من المبادرات الاجتماعية في الأيام العالمية الصحية بمشاركة أكثر من 550 متطوع ومتطوعة وقدموا من خلالها أكثر من 30 ألف ساعة تطوعية.