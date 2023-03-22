مفتي المملكة يستقبل وفد جمعية "معافاة" ويشيد بجهودها في خدمة المرضى

استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بمكتبه بالرئاسة اليوم الأربعاء 30 شعبان 1444هـ، رئيس مجلس إدارة جمعية "معافاة" الصحية والخيرية البروفيسور فارس بن قليل العنزي، وعددًا من المسؤولين بالجمعية.
وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية "معافاة" برامج وأنشطة الجمعية وخدماتها التي تقدّمها، في ضوء رسالتها في تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية وإعانة المحتاجين للدعم من ذوي الدخول المحدودة.
وتَطرق "العنزي" إلى عرض تقارير منجزات الجمعية خلال الأعوام الماضية وأبرز ما تم تحقيقه في مؤشرات الحوكمة وكفاءة الإنفاق، في ضوء الخطة الاستراتيجية المعتمدة لخطة الجمعية حاليًا.
وأشاد "آل الشيخ" بالجهود التي تقدّمها الجمعية في ضوء رسالتها وأهدافها العامة التي من أجلها أقيمت، كما حث المحسنين على دعم هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية التي تساعد على إيصال الأمانات لمستحقيها في هذه البلاد المباركة التي عم خيرها القاصي والداني بقيادتها المباركة.
وفي ختام اللقاء سلّم البروفيسور فارس العنزي لـ"آل الشيخ" تقريرًا مصورًا عن أبرز أنشطة وبرامج وأعمال الجمعية، والتقط الصور التذكارية بهذه المناسبة.
جدير بالذكر أن جمعية "معافاة" تقدم 10 برامج أساسية للمستفيدين؛ من أبرزها تقديم الدعم المعنوي والمادي لأمراض القلب والسرطان والكلى، إضافة إلى ذلك تقديم برامج نوعية مثل الثعلبة والتصلب اللويحي واستشارات تثقيفية أسبوعية، واستفاد من الجمعية خلال عام 2022 أكثر من 700 مستفيد بقيمة إجمالية تجاوزت مليونًا وتسعمائة ألف ريال، كما قدمت الجمعة العديد من المبادرات الاجتماعية في الأيام العالمية الصحية بمشاركة أكثر من 550 متطوع ومتطوعة وقدموا من خلالها أكثر من 30 ألف ساعة تطوعية.