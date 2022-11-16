"مدير تعليم المجمعة" يفتتح معرض الطفل تحت شعار "من أجل مستقبل أفضل"

افتتح مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم معرض الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بـحضـور المـسـاعـد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والمساعد للشؤون التعليمية بنات نورة بنت حمد الركبان.
وأقيم المعرض بتنظيم قـسـم ريـاض الأطـفـال، تحت شعار "من أجل مستقبل أفضل لكل طفل"؛ مشتملًا على كلـمـات، وعـرض مـرئي ولـوحات إنـشـادية وأفـلام مـرئـيـة ومـقـاطـع حـوارية.
واطلع مدير التعليم على أركان المعرض، وأشـاد بما رآه من أعـمـال ومـشـاركات، وأكد حـرص الـتـعلـيـم على الـعـنايـة بحـقـوق الأطـفـال والـمـسـاهـمـة في تـعـزيـز شـخصـياتـهـم وصـقـل مـواهـبـهم وتـوعـيـة الـمـجتـمـع بـمـتـطـلـبـاتـهـم.
يُذكر أن عـددًا مـن الـروضـات على مـسـتوى إدارة تعليم محافظة المجمعة، شاركت في اليوم العالمي للاحتفاء بالطفل، بعدد من الفعاليات المتنوعة والبرامج الهادفة.