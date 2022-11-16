"مدير تعليم المجمعة" يفتتح معرض الطفل تحت شعار "من أجل مستقبل أفضل"

يُذكر أن عـددًا مـن الـروضـات على مـسـتوى إدارة ‎تعليم محافظة المجمعة، شاركت في اليوم العالمي للاحتفاء بالطفل، بعدد من الفعاليات المتنوعة والبرامج الهادفة.