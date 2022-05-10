16 شوال.. إعلان الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، في السادس عشر من شهر شوال الجاري، حفل توزيع جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في دورتها السادسة للسنة الثانية.
ويأتي الحفل بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية، رئيس اللجنة العليا للجائزة، والدكتور الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في مقر جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في الرياض.
وبهذه المناسبة، أعرب الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته لحفل الجائزة؛ مؤكدًا أن الجائزة في دورتها السادسة تشهد ستة عشر عامًا من التحفير والتشجيع والإدراك بأهمية التراث العمراني، إضافة إلى تواصل نشر الوعي المجتمعي بأهمية التراث العمراني، واعتباره رافدًا من روافد الاستثمار الوطني؛ لا سيما وأن المملكة العربية السعودية في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- تُحقق قفزات نوعية كبرى في هذا المجال، مثمنًا ما حققته رؤية المملكة 2030 التي يتابع تنفيذها سمو ولي العهد الأمين، من إنجازات كبيرة وملموسة على أرض الواقع لتعزيز جهود العناية بالتراث العمراني واستثماره ليكون اقتصادًا مستقبليًّا لوطننا الغالي.
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