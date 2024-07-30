لصيف آمن.. "هلال الباحة" يكثف جهوده ويضاعف استعداداته لتقديم خدماته الطارئه

وحثت الهيئة الجميع على اتباع تعليمات الجهات الأمنية، والالتزام بالأنظمة المرورية وتعليمات السلامة العامة لضمان حماية الجميع من الحوادث والمخاطر المحتملة وتشجيع المواطنين والمقيمين على عدم التردد في الاتصال برقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي 997 في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله. هذا الرقم متاح على مدار الساعة لضمان تقديم المساعدة الفورية.