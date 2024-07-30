لصيف آمن.. "هلال الباحة" يكثف جهوده ويضاعف استعداداته لتقديم خدماته الطارئه

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة استعداداتها لتقديم خدماتها الطارئة والضرورية تتضمن هذه الاستعدادات عدة جوانب أساسية تهدف إلى تعزيز الجاهزية والكفاءة في مواجهة أي حالات طارئة ورفع جاهزية الخدمات المساندة والتموين الطبي
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة وراحة المواطنين والمقيمين خلال فصل الصيف.
وفي هذا السياق فقد تم تجهيز كافة الوحدات الطبية بالأدوات والمستلزمات اللازمة لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج السريع في حالة الطوارئ والتأكد من صيانة جميع سيارات الإسعاف وتجهيزها بالكامل لضمان استجابتها الفورية والفعالة وتعزيز وتحسين نظام الاتصالات لضمان التواصل السريع والفعال بين مراكز الهيئة وفِرق الإسعاف في الميدان.
وحثت الهيئة الجميع على اتباع تعليمات الجهات الأمنية، والالتزام بالأنظمة المرورية وتعليمات السلامة العامة لضمان حماية الجميع من الحوادث والمخاطر المحتملة وتشجيع المواطنين والمقيمين على عدم التردد في الاتصال برقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي 997 في حالة حدوث أي طارئ لا قدر الله. هذا الرقم متاح على مدار الساعة لضمان تقديم المساعدة الفورية.
وأكدت على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع والالتزام بالأنظمة المرورية التأكد من اتباع قواعد المرور لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامة الطرق والتواصل في حالة الطوارئ الاتصال الفوري برقم الطوارئ 997 في حالة الحاجة إلى المساعدة الطبية أو الإسعافية.
وتسعى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضمان صيف آمن وصحي للمواطنين والمقيمين. هذه الجهود المستمرة تعكس التزام الهيئة بمهمتها الإنسانية ودورها الحيوي في المجتمع. متمنين للجميع الصحة والسلامة خلال فصل الصيف.