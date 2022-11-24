مؤسسة صالح كامل الإنسانية تدعم 37 بيتًا اجتماعيًا نموذجيًا في "إخاء"

نفذت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، مبادرة مؤسسة الشيخ صالح كامل -رحمه الله- الإنسانية، بدعم مشروع تأثيث البيوت الاجتماعية النموذجية للأيتام.
وتضمنت المبادرة سـداد الإيجارات وصيانة البيوت، وتقديـم خدمـات الرعايـة للإعاشة الشـهرية، إضافـة إلـى تقديـم خدمـات برامج التمكيـن والدورات التأهيلية لسوق العمل.
وكشفت الإحصائيات للتقرير الربعي الثاني من هذا العام، عن رعاية ودعم 37 بيتًا نموذجيًا موزعة على فروع "إخاء" البالغ عددها تسعة، منتشرة في مناطق المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 435 يتيمًا.
كما اشتمل الدعم على مجالات التمكين، من تدريب وتعليم لجميع المراحل الدراسية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"إخاء" م. عمر بن عبدالرحمن الحسين: إن هذه الإحصائيات تأتي تفعيلاً لاتفاقية "بيوت صالح كامل النموذجية للأيتام" التي أبرمت بين الطرفين في مارس العام الجاري، برعاية وتشريف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء "إخاء" المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية عبدالله صالح كامل.
وأضاف أن مشروع صالح كامل للبيوت الاجتماعية النموذجية، يهدف إلى توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والحياتي للمستفيدين، وخلق بيئة سكنية مميزة ومحفزة، إضافة إلى تقديم برامج التمكين والدورات التأهيلية لسوق العمل ليصبحوا الأيتام ناجحين ومميزين علميًا وعمليًا.
ونوّه الرئيس التنفيذي، إلى الدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من قبل الحكومة الرشيدة، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتمكين المستفيدين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من خلال إطلاق برامج لتحقيق الاستدامة لهم.
وكذا تجويد حياتهم بمختلف المجالات، ومبادرات بناءة لتطوير قدراتهم وإلحاقهم بسوق العمل، ليكونوا مساهمين في اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي في وطن طموح.
وأعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، لدورها الفاعل في المسؤولية الاجتماعية، والقيام بدورها الوطني والاجتماعي، وحرصها على تحقيق التكامل والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين المؤسستين، وتجسيد القيم الاجتماعية، من خلال دعم السكن لمستفيدي البيوت النموذجية في المؤسسة، وكذلك المساهمة بنقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية من خلال برامج التمكين والتأهيل تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.