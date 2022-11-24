مؤسسة صالح كامل الإنسانية تدعم 37 بيتًا اجتماعيًا نموذجيًا في "إخاء"

وأعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، لدورها الفاعل في المسؤولية الاجتماعية، والقيام بدورها الوطني والاجتماعي، وحرصها على تحقيق التكامل والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين المؤسستين، وتجسيد القيم الاجتماعية، من خلال دعم السكن لمستفيدي البيوت النموذجية في المؤسسة، وكذلك المساهمة بنقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية من خلال برامج التمكين والتأهيل تماشيًا مع الرؤية الوطنية 2030.