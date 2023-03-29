في جو إيماني أخوي.. إقامة الغبقة الإعلامية لهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء "الغبقة الإعلامية"، مؤخراً بحضور مدير فرع الهيئة عادل بن سعد الذكرالله وأعضاء الهيئة من إعلاميين وصحفيين.
ويهدف هذا اللقاء الرمضاني الأخوي إلى تبادل التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل ونشر البهجة والسرور في نفوس الحاضرين، ويعتبر عادة سنوية للهيئة.
واشتمل اللقاء على تكريم الإعلاميين والصحفيين المشاركين في المؤتمر السادس للجمعية العالمية لبحوث الإبل وتطويرها الذي أقيم بجامعة الملك فيصل.
وقدّم اللقاء مدير العلاقات العامة بالهيئة بدر الشهاب، الذي رحب بالحضور، مستشعرًا قيمة هذه الأيام المباركة في تعزيز الترابط بين الأفراد.
وتناول مدير الهيئة عادل الذكرالله، في كلمته، أبرز إنجازات الهيئة والخطة القادمة، مطالبًا الإعلاميين بتجويد المحتوى والطرح الإبداعي والابتعاد عن الأسلوب التقليدي مع الحرص على تطوير الأدوات وتقصي الأفكار والتقاط المميز والمؤثر باعتبارها الوسيلة المثلى للوصول إلى الغاية وترك أثر يُذكر فيُشكر.
وأضاف: هذه اللقاءات تزهر في القلب وتعلي قيمة الحوار؛ لأنها فرصة للاستماع إلى الأحاديث الشيقة ونتمنى النجاح للجميع.
بدوره، ألقى الرياضي الكبير والمعلق المخضرم محمد البكر كلمة هنأ فيها الحضور بالشهر الكريم، وتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات التي تساعد على تلاقح الأفكار والترويح عن النفس، كما تحدّث عن دور الإعلام المهم في تغذية المجتمع بالمعلومات والحقائق.
وقال "البكر": صناعة الإعلام تقتضي عددًا من المضامين، والرسائل المُتنوِّعة، والمُضِيِّ قُدُماً في الإنتاج، والترويج، وتندرج هذه المضامين ضمن قوالب مُحدَّدة، بحيث تشمل شرائح المجتمع بكافّة اهتماماتهم.
وأضاف: الإعلام اختلف اليوم باختلاف أساليبه وطرق التعاطي معه، ونتمنى أن يكون القادم أجمل في ظل قيادتنا الكريمة وتوجيهاتها.