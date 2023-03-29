في جو إيماني أخوي.. إقامة الغبقة الإعلامية لهيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء

وتناول مدير الهيئة عادل الذكرالله، في كلمته، أبرز إنجازات الهيئة والخطة القادمة، مطالبًا الإعلاميين بتجويد المحتوى والطرح الإبداعي والابتعاد عن الأسلوب التقليدي مع الحرص على تطوير الأدوات وتقصي الأفكار والتقاط المميز والمؤثر باعتبارها الوسيلة المثلى للوصول إلى الغاية وترك أثر يُذكر فيُشكر.