أمين الطائف يعتمد سياسات الحوكمة وورشة عمل لتحسين بيئة العمل

كما عُقدت ورشة عمل لحوكمة العلاقة بين ديوان الوزارة والأمانة، بحضور مساعد الأمين للتمكين الاستراتيجي والمختصين من الأمانة؛ لاستعراض دعم أعمال الحوكمة في الأمانة، ضمن جهود تحسين بيئة العمل ورفع كفاءته.