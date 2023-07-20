أمين الطائف يعتمد سياسات الحوكمة وورشة عمل لتحسين بيئة العمل

اعتمد أمينُ الطائف المهندس ناصر الرحيلي، اليوم الخميس، سياسات الحوكمة، والتي تشمل: "تعارض المصالح، والسلوك المهني، والإفصاح".
جاء ذلك خلال لقائه بممثلين من الإدارة العامة للحوكمة والالتزام بوكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما عُقدت ورشة عمل لحوكمة العلاقة بين ديوان الوزارة والأمانة، بحضور مساعد الأمين للتمكين الاستراتيجي والمختصين من الأمانة؛ لاستعراض دعم أعمال الحوكمة في الأمانة، ضمن جهود تحسين بيئة العمل ورفع كفاءته.
وتأتي هذه الورشة استكمالًا لسلسلة من اللقاءات والورش المتخصصة بمنهجيات الحوكمة والمخاطر واستمرارية الأعمال، والتي تتناول طرق تأسيس وتفعيل دور إدارات الحوكمة والمخاطر التي تستهدف قيادات الأمانة.
وينفذ تلك الفعاليات فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في عدد من الأمانات؛ لدعم وتمكين الأمانات من تفعيل منهجيات الحوكمة والمخاطر والالتزام، إضافة إلى استمرارية الأعمال، وتعزيز الشفافية.