19 ألف طالب ينتظمون بمدارس سراة عبيدة في أول يوم دراسي بـ"رمضان"

شهدت مدارس سراة عبيدة، اليوم الأحد، حضورًا مميزًا لطلابها وطالباتها وهم يخوضون تجربةً جديدة في الدراسة في شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن أسابيع الفصل الدراسي الثالث؛ حيث انتظم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة في حصصهم الدراسية، بهمة ونشاط وعزيمة وشغف ورغبة في خوض هذه التجربة؛ باعتبار أن الدراسة في شهر رمضان كبقية أيام العام الدراسي.
ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا على عدد من المدارس استهلها بمتوسطة ابن خلدون، ثم ابتدائية عبادة بن الصامت؛ حيث تجول في القاعات الدراسية، واطمأن على سير العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية، وشارك الطلاب حصصهم الدراسية، واستمع لمشاركاتهم في الأنشطة المتنوعة، وسط حضور وتفاعل مميز من الطلاب.
وأثنى "العلكمي" في ختام زيارته على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وعلى الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة؛ مؤكدًا أن نسبة الحضور والانضباط مع أول يوم دراسي في شهر رمضان المبارك -وفقًا للرصد الميداني- كانت عالية جدًّا ومطمئنة؛ مضيفًا أن القيادات التعليمية والإشرافية تتواجد في الميدان بشكل مستمر لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.
وأشار "العلكمي" إلى حرص الإدارة على المتابعة الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ضمن الرؤية الوطنية الطموحة لوطننا الغالي رؤية السعودية 2030م.