19 ألف طالب ينتظمون بمدارس سراة عبيدة في أول يوم دراسي بـ"رمضان"

ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، ميدانيًّا على عدد من المدارس استهلها بمتوسطة ابن خلدون، ثم ابتدائية عبادة بن الصامت؛ حيث تجول في القاعات الدراسية، واطمأن على سير العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية، وشارك الطلاب حصصهم الدراسية، واستمع لمشاركاتهم في الأنشطة المتنوعة، وسط حضور وتفاعل مميز من الطلاب.