مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يُطلق حملة "رايتك وردية" للتوعية بسرطان الثدي

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي في واجهة جدة البحرية تحت شعار "رايتك وردية" لتكون بداية الانطلاق لتفعليها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي سوف تستمر إلى نهاية شهر أكتوبر، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)، الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول سرطان الثدي بين النساء، وتنفيذ أنشطة وفعاليات وشعارات تشجع السيدات على إجراء الكشف المبكر بجهاز الماموجرام، لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.
وتضمنت الحملة استاندات وبرشورات وأركانا توعوية وتثقيفية أحتوت على التعريف بالعوامل التي تقلل من الإصابة بسرطان الثدي والوقاية من سرطان الثدي وكذلك بشروط الفحص وماهو الماموجرام وأيضاً التعريف بحقائق عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وأهميته الذي سيساعد في علاج المرض والتعامل معه في وقتٍ مبكر، إضافة إلى تعريفهم على مواقع الكشف المبكر بجهاز الماموجرام.