مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة يُطلق حملة "رايتك وردية" للتوعية بسرطان الثدي

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي في واجهة جدة البحرية تحت شعار "رايتك وردية" لتكون بداية الانطلاق لتفعليها بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي سوف تستمر إلى نهاية شهر أكتوبر، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي)، الذي يُقام في أكتوبر من كل عام.