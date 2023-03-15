"إسلامية نجران" تُطلق مبادرة "العناية بمصليات النساء"

وأكّد حرص الفرع على تقديم مثل هذه المبادرات، والتي تشجّع على المحافظة على نظافة بيوت الله، بالإضافة إلى نيل الأجر من الله، والمبادرة بالعمل التطوّعي الذي يعطي فرصة للفرد للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة.