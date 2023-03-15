"إسلامية نجران" تُطلق مبادرة "العناية بمصليات النساء"

أطلق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الأربعاء؛ مبادرة "العناية بمصليات النساء"، تحت شعار "مصلياتنا أمانة".
وتقدّم المبادرة، إدارة شؤون المساجد، ممثلة في قسم مراقبات المساجد، وبالتعاون مع قسم التطوع بالفرع؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
واستمع الدكتور "العصيمي" إلى شرح عن آلية المشاركة فيها من منسوبي الفرع وعامة الناس، وتوضيح خطة العمل.
وأكّد حرص الفرع على تقديم مثل هذه المبادرات، والتي تشجّع على المحافظة على نظافة بيوت الله، بالإضافة إلى نيل الأجر من الله، والمبادرة بالعمل التطوّعي الذي يعطي فرصة للفرد للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة.