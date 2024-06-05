"أم القرى الخيرية النسائية" تفتح فعالية "موسم المعمول"

افتتحت جمعية أم القرى الخيرية النسائية، متمثلة في وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة، مساء يوم الاثنين ٢٦ ذي القعدة ١٤٤٥هـ، فعالية موسم المعمول الثالث ٢٠٢٤م بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية و"غرفة مكة"؛ لتحقيق مستهدفاتهم الإستراتيجية المشتركة في التنمية الاجتماعية وتمكين رواد الأعمال والأسر المنتجة.
ويهدف الموسم إلى دعم 40 أسرة منتجة مختصة بصناعة المعمول والغريبة، وبدعم من مركز حي الزهراء التابع لجمعية مر اكز الأحياء ومؤسسة الأمل للأواني المنزلية، وشركة الريس للمجوهرات وعصائر ثمرة الفراولة، وعدد من سيدات المجتمع ورجالاته الداعمين للعمل الاجتماعي.
وذكرت المدير التنفيذي لجمعية أم القرى أريج صيرفي، أن هذا التحالف الذي شكلته جمعية أم القرى سيسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الشراكات بما يخدم مستهدفات الشركاء كل في مجاله.
وذكرت مشرفة وحدة أم القرى لدعم المشاريع الصغيرة مرام عسيري، أن هذه الفعالية تهدف لتعزيز قيمة الفخر والاعتزاز بالصناعة السعودية والعمل الحرفي وصناعة المعمول حرفة يمتهنها أغلب سيدات مكة المكرمة، وتنتشر خلال موسم الحج يفخرون بتقديم منتجاتهم منها لضيوف الرحمن احتفاءً بمقدمهم، ويقدمونها كهدايا للأهل والأصدقاء في عيد الأضحى.
وتخلل حفل الافتتاح كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى سعادة زينب فلمبان وكلمة لأمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور تركي العمرو، وكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز حي الزهراء عصام البركاتي، ومن ثم بدأت المسابقة وتقييم المنتجات من خلال لجنة التحكيم المكونة من الشيف الدكتورة مرام الشريف والشيف وعد فلمبان والشيف منيرة اليمن والشيف بدور البدر، وسيستمر تقييم المنتجات، وفي اليوم الثالث سيتم إعلان الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وتكريمهن وتسليمهن الجوائز.
يذكر أنه شارك في تنظيم هذه الفعالية منسوبات الجمعية و٢٣ متطوعاً ومتطوعة بما يحقق مستهدفات الجمعية في تحقيق المستهدف الوطني لعراب الرؤية الخاص بزيادة عدد المتطوعين.