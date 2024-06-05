"أم القرى الخيرية النسائية" تفتح فعالية "موسم المعمول"

وتخلل حفل الافتتاح كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة جمعية أم القرى سعادة زينب فلمبان وكلمة لأمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور تركي العمرو، وكلمة لرئيس مجلس إدارة مركز حي الزهراء عصام البركاتي، ومن ثم بدأت المسابقة وتقييم المنتجات من خلال لجنة التحكيم المكونة من الشيف الدكتورة مرام الشريف والشيف وعد فلمبان والشيف منيرة اليمن والشيف بدور البدر، وسيستمر تقييم المنتجات، وفي اليوم الثالث سيتم إعلان الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وتكريمهن وتسليمهن الجوائز.