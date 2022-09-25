"مدير مساجد شقراء": اليوم الوطني ذكرى ملحمة تاريخية قادها الملك المؤسس

وتابع: إننا في ذكرى اليوم الوطني نعيد في أذهاننا ونعلّم أولادنا الملحمة التاريخية التي قام بها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، في سبيل توحيد الكلمة وجمع الأمة في هذه البلاد، بعد الشتات والتناحر والفرقة؛ فجمعها على التوحيد معلنًا دستور هذه البلاد الخالد المستمد من الكتاب والسنة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء، وسار أبناؤه البررة على نهجه".