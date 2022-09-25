"مدير مساجد شقراء": اليوم الوطني ذكرى ملحمة تاريخية قادها الملك المؤسس

رفع مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شقراء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية.
وقال "الراشد": عام يضاف إلى التاريخ المجيد لوطننا الغالي وصفحة مضيئة تضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات العظيمة"، وطننا أعطانا الكثير ولم يطلب منا شيئًا؛ فحق له منا الدعاء والتفاني في خدمته والدفاع عنه.
وتابع: إننا في ذكرى اليوم الوطني نعيد في أذهاننا ونعلّم أولادنا الملحمة التاريخية التي قام بها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، في سبيل توحيد الكلمة وجمع الأمة في هذه البلاد، بعد الشتات والتناحر والفرقة؛ فجمعها على التوحيد معلنًا دستور هذه البلاد الخالد المستمد من الكتاب والسنة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عنا خير الجزاء، وسار أبناؤه البررة على نهجه".
وأردف "الراشد": "في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله، اعتلت المملكة عرش الدول الكبرى فصارت ضمن أوائل مجموعة العشرين على مستوى العالم، وندعو الله لهما في صلواتنا ومساجدنا وفي خطب الجمعة بالعز والنصر فعزهما عز لنا ولوطننا".
وأكمل: في الشؤون الإسلامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده حفظهما الله، خطَت الوزارة خُطُوات جبارة وسريعة في مجال التوظيف وفي مجال العمل؛ فقد تم اعتماد منصة إلكترونية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي وبجهد أقل من خلال منصة تراسل. أما في مجال التوظيف فقد اعتمدت الوزارة آلاف الوظائف ضمن الخطة الوطنية للتوظيف وفق رؤية المملكة 2030".
وأضاف: "تم بالفعل تعيين أكثر من 100 موظف ضمن الخطة الوطنية الأولى في محافظة شقراء لخدمة بيوت الله تعالى على وظائف رسمية، فتحت للشباب من حملة الثانوية والبكالوريوس، وها نحن الآن بدأنا في الخطة الثانية سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا ومليكنا وولي عهده إنه سميع مجيب".