محافظ شرورة: "يوم العلم" يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ويرسخ العمق التاريخي للمملكة

أكد محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي أن الأمر الملكي الكريم بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام بيوم العلم يجسد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بالقيمة الوطنية للعلم الوطني، وترسيخ العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، الممتد عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م .
وتفصيلاً، أوضح "العنزي" ما يحمله العلم السعودي من رمزية بشهادة التوحيد التي تتوسطه وهي رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة إضافة إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، التي يرمز لها السيف ليكون هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، على مدى ثلاثة قرون.
وأشار محافظ شرورة إلى الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ في الـ 27 من ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م بأن يكون علم المملكة بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء ليتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية .
وفي الختام، سأل العنزي المولى - عز وجل - أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار .