محافظ شرورة: "يوم العلم" يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ويرسخ العمق التاريخي للمملكة

وتفصيلاً، أوضح "العنزي" ما يحمله العلم السعودي من رمزية بشهادة التوحيد التي تتوسطه وهي رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة إضافة إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، التي يرمز لها السيف ليكون هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، على مدى ثلاثة قرون.