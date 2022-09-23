حضور أمني مروري وتنظيم للاحتفالية.. أهالي شرق مكة يحتفلون في حجز الشرائع

شهد حجز الشرائع بشرق العاصمة المقدسة هذه الليلة حضورًا وانتشارًا أمنيًا مكثفًا من قِبل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقوة المهمات والواجبات ودوريات الأمن والجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني.