حضور أمني مروري وتنظيم للاحتفالية.. أهالي شرق مكة يحتفلون في حجز الشرائع

شهد حجز الشرائع بشرق العاصمة المقدسة هذه الليلة حضورًا وانتشارًا أمنيًا مكثفًا من قِبل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بقوة المهمات والواجبات ودوريات الأمن والجهات ذات العلاقة، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني.
ونجحت شرطة العاصمة المقدسة في تنفيذ خطتها الأمنية وضبط الموقع والذي شهد كثافة عالية من المركبات والأشخاص، فيما ازدانت أعمدة الإنارة باللون الأخضر مرفرفًا في أعلاها العلم السعودي احتفالاً باليوم الوطني 92.
"سبق" وثقت جانبًا من الحضور الأمني والذي تمثل بانتشار لدوريات مرور العاصمة المقدسة بداية من المداخل المؤدية إلى حجز المركبات ووصولاً إلى البوابة لتنظيم حركة المركبات وتيسير حركة السير بمشاركة الدوريات الرسمية والسرية.
تولت دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة ضبطًا وتنظيم ساحات الحجز والانتشار في عددٍ من المواقع لضمان عدم حدوث مضايقات أو إزعاج لمرتادي الموقع، والذي احتفل فيه الأهالي بطريقتهم الخاصة عن طريق الأهازيج والأغاني الوطنية.