"مرات" تستكمل استعدادها لاستقبال أبطال السعودية والخليج في "سباق الدراجات 4"

تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ينطلق سباق محافظة مرات للدراجات في نسخته الرابعة، الذي يقام هذا العام بمشاركة دول الخليج عصر يوم الجمعة القادم.
وينظم السباق جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة بمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والصحية، وبرعاية شركة أسمنت المدينة.
ويقام السباق بموافقة وزارة الرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للدراجات، وسيشارك فيه عدد من أبطال السعودية من مواطنين ومقيمين، وكذا أبطال اللعبة من دول الخليج للهواة والمحترفين، إضافة لمشاركة أصحاب ذوي الهمم الذين يعتبرون من أولويات السباق.
وسينطلق السباق من أمام قصر الخزامى بمحافظة مرات على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مرورًا بمعالم المحافظة السياحية والتاريخية. وتبلغ مسافة السباق 30 كلم.
وأصبح "سباق مرات الدراجات" علامة بارزة في المحافظة منذ انطلاقته الأولى قبل سنوات؛ إذ يحرص الكثير من المهتمين بسباق محافظة مرات للدراجات على المشاركة في كل موسم من مناطق ومحافظات السعودية ودول الخليج كافة، ولاسيما أن اللجنة العليا المنظمة للسباق تحرص على استحداث برامج وفعاليات جديدة في كل موسم.
وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل ما زال مستمرًّا في السباق، لافتة إلى أن هذه النسخة من السباق ستكون مغايرة للنسخ السابقة من ناحية التنظيم والجوائز؛ إذ تقرر أن تكون الجائزة سيارة لصاحب المركز الأول للمحترفين، إضافة لعدد من الجوائز لفئات السباق كافة.
ويحظى السباق باهتمام ومتابعة محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ رئيس اللجنة العليا المنظمة الذي شدد على الجميع بظهور السباق بصورة مشرفة، تتواكب مع الرعاية الكريمة للسباق من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
فيما أشاد رئيس جمعية التنمية الأهلية بمحافظة مرات عبدالله المجلي بموافقة سمو أمير الرياض على رعايته الكريمة للسباق، وقال: رعاية أمير الرياض للسباق تمثل دعمًا كبيرًا لهذه المناسبة، وتشريفًا للمنظمين والمشاركين".
ونوه "المجلي" بما تزخر به المملكة العربية السعودية ومنطقة الرياض من معطيات كثيرة في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة، مشيدًا بعزيمة أبناء محافظة مرات على تنظيم هذا السباق وتطويره.. مشيرًا إلى أن المنظومة السياحية والاقتصادية التي يحدثها السباق من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتناغم مع مقومات محافظة مرات تأتي بأثر اقتصادي وسياحي وإعلامي لمحافظة مرات وللمنطقة بفضل الله وتوفيقه، ثم بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وأكد "المجلي" الدعم والاهتمام اللذين تلقاهما محافظات المنطقة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وللاتحاد السعودي للدراجات، وللجان العاملة كافة التي تعمل بكل جهد لنجاح السباق، وتحقيق أهدافه المرجوة.. مثمنًا جهود شركة أسمنت المدينة الراعي الرسمي للسباق.
وأشار المجلي إلى أن اللجمة المنظمة ستقيم فعاليات متنوعة، ثقافية ورياضية وترفيهية مصاحبة للبرنامج، مقدمًا الدعوة للجميع للحضور والاستمتاع بهذه الفعاليات.
واختتم "المجلي" حديثه بالشكر لمحافظ مرات على دعمه ومتابعته واهتمامه بالسباق وببرامج محافظة مرات كافة.