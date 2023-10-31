"مرات" تستكمل استعدادها لاستقبال أبطال السعودية والخليج في "سباق الدراجات 4"

ونوه "المجلي" بما تزخر به المملكة العربية السعودية ومنطقة الرياض من معطيات كثيرة في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة، مشيدًا بعزيمة أبناء محافظة مرات على تنظيم هذا السباق وتطويره.. مشيرًا إلى أن المنظومة السياحية والاقتصادية التي يحدثها السباق من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتناغم مع مقومات محافظة مرات تأتي بأثر اقتصادي وسياحي وإعلامي لمحافظة مرات وللمنطقة بفضل الله وتوفيقه، ثم بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله-.