رئيس "جامعة شقراء" يرعى يوم البحث الطبي الثالث.. 10 ملصقات بحثية و3 فائزين

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف،، يوم البحث الطبي الثالث، والذي تنظمه كلية الطب بشقراء، بهدف تسليط الضوء على حجم النتاج العلمي والبحثي المنفذ من قبل طلاب كلية الطب، بحضور رئيس الجامعة ووكلائها وعدد من منسوبي الجامعة وطلابها.
وتضمن يوم البحث الطبي الثالث معرضاً علمياً تم خلاله استعراض 10 ملصقات بحثية تأهلت للمشاركة في مسابقة أفضل ملصق بحثي، حيث تناولت هذه الملصقات عدداً من الموضوعات والمجالات النوعية بإشراف ومتابعة نخبة من الأكاديميين بالكلية.
وخضعت الأبحاث المشاركة لمرحلة التقييم والتحكيم بهدف تحديد أفضل ثلاث ملصقات بحثية مشاركة، حيث حصل على المركز الأول بحث "انتشار وتأثير أمراض المناعة الذاتية على مرض السكري من النوع الأول طويل الأمد"، وحصل على المركز الثاني بحث "تقييم متعدد المراكز متعدد القطاعات للمعرفة والمواقف والممارسات الخاصة بالوقاية من التجلطات الوريدية بين متخصصي الرعاية الصحية". فيما حصل على المركز الثالث بحث "تجربة تعلم الطالب مع نماذج القرحة المحضرة من عجينة اللعب".
ويأتي يوم البحث الطبي لكلية الطب بشقراء في نسخته الثالثة لتنمية مهارات العرض والتقديم للبحوث العلمية، وبث روح التنافس بين الطلاب؛ وتحفيزهم على مواصلة التميز، بالإضافة إلى إثراء المحتوى العلمي وتشجيع العمل على تنفيذ الأبحاث ذات القيمة العلمية، وعرضها من خلال حدث علمي أكاديمي يبرز ثمرة مسيرتهم التعليمية.