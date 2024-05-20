رئيس "جامعة شقراء" يرعى يوم البحث الطبي الثالث.. 10 ملصقات بحثية و3 فائزين

وخضعت الأبحاث المشاركة لمرحلة التقييم والتحكيم بهدف تحديد أفضل ثلاث ملصقات بحثية مشاركة، حيث حصل على المركز الأول بحث "انتشار وتأثير أمراض المناعة الذاتية على مرض السكري من النوع الأول طويل الأمد"، وحصل على المركز الثاني بحث "تقييم متعدد المراكز متعدد القطاعات للمعرفة والمواقف والممارسات الخاصة بالوقاية من التجلطات الوريدية بين متخصصي الرعاية الصحية". فيما حصل على المركز الثالث بحث "تجربة تعلم الطالب مع نماذج القرحة المحضرة من عجينة اللعب".