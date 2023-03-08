6 جمعيات وطنية تناقش أفضل الممارسات الحديثة في تنظيم إجراءات العمل

كما تناول عناصر العملية الإدارية وأساليب وطرق العمل، واستعرض أسباب إنشاء وحدات التنظيم، بالإضافة إلى اختصاصات وحدات التنظيم وطرق العمل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجراءات؛ حيث ذكر أنّها التحديد المسبق لتسلسل خطوات العمل والموظفين المشاركين في إنجاز عمل كل منهم، وقدّم تعريفًا للإجراءات وأنواعها وأهدافها وفوائدها وعيوبها ومبادئها أيضًا، واختتم المدرب الدورةَ بالحديث عن عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أساليب سير العمل في المكاتب وأدوات تبسيط الأعمال.