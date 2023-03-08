6 جمعيات وطنية تناقش أفضل الممارسات الحديثة في تنظيم إجراءات العمل

أطلق مركز الاستشارات والتدريب والتطوع في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ دورة تدريبية خلال يومَي 6 و7 مارس 2023م، قدمها المدرب محمد الشهري، بحضور 51 من منسوبي ومتطوعي 6 جمعيات وطنية تحت عنوان "أفضل الممارسات الحديثة في تبسيط وتنظيم إجراءات العمل".
وتحدّث مدير الموارد البشرية في هيئة الهلال الأحمر السعودي، المدرب محمد الشهري، في اليوم الأول للدورة؛ عن عدة محاور؛ منها: المفاهيم الأساسية في الإدارة، ونظرية المنظمة، والبناء الهيكلي، ومهارات بناء إجراءات العمل وتبسيطها، بالإضافة إلى بناء خرائط الإجراءات ووثائق الجودة.
فيما قدّم المدرب شرحًا لمفهوم الإدارة، وبيّن أنها معرفة دقيقة لما نريد من الآخرين أن يقوموا بعمله، وأنها إدارة وعلم وفن وسلوك إنساني وفريق متجانس واتخاذ قرارات وفقًا لأسس علمية، وتحدث عن أهداف الإدارة وأهميتها وخصائصها ومستوياتها، وانتقل بعد ذلك إلى موضوع مدارس ونظريات تطور الفكر الإداري.
كما تحدّث عن مفهوم التخطيط وأهميته، وأنواع الخطط والتخطيط، والفرق بين الخطة والتخطيط، وخطوات التخطيط، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو التنظيم؛ حيث ذكر أنه وظيفة إدارية يتم بموجبها تحقيق أهداف المنظمة، ثم تحدث عن العوامل المؤثرة على تصميم الهياكل التنظيمية، ثم استعرض مبادئ التنظيم وخطواته.
أما في اليوم الثاني للدورة فقد تحدث "الشهري" عن التوجيه ودعائم وظيفة التوجيه، وبيّن أن التوجيه هو إرشاد المرؤوسين لتنفيذ أعمالهم بغية تحقيق أهداف المنظّمة، ثم انتقل إلى موضوع القيادة، وأوضح أنها تعني التأثير في الأفراد والجماعات ودفعهم نحو تحقيق أهداف محددة.
كما تناول عناصر العملية الإدارية وأساليب وطرق العمل، واستعرض أسباب إنشاء وحدات التنظيم، بالإضافة إلى اختصاصات وحدات التنظيم وطرق العمل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجراءات؛ حيث ذكر أنّها التحديد المسبق لتسلسل خطوات العمل والموظفين المشاركين في إنجاز عمل كل منهم، وقدّم تعريفًا للإجراءات وأنواعها وأهدافها وفوائدها وعيوبها ومبادئها أيضًا، واختتم المدرب الدورةَ بالحديث عن عملية التنفيذ، بالإضافة إلى أساليب سير العمل في المكاتب وأدوات تبسيط الأعمال.