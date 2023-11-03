أبطال المصارعة WWE يزورون الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد بالرياض

قام مجموعة من نجوم المصارعة الحرة WWE بزيارة الأطفال المنومين في أجنحة مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، حيث أمضى النجوم قرابة الساعتين، شاركوا فيها الأطفال اللعب والرسم والتقاط الصور وتوزيع الهدايا، ومن ثم جولة على غرف المرضى لتحيتهم وتشجيعهم وتوزيع الهدايا.