أبطال المصارعة WWE يزورون الأطفال المنومين بمستشفى الملك خالد بالرياض

قام مجموعة من نجوم المصارعة الحرة WWE بزيارة الأطفال المنومين في أجنحة مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، حيث أمضى النجوم قرابة الساعتين، شاركوا فيها الأطفال اللعب والرسم والتقاط الصور وتوزيع الهدايا، ومن ثم جولة على غرف المرضى لتحيتهم وتشجيعهم وتوزيع الهدايا.
وتفصيلاً، نظمت الزيارة مؤسسة "تحقيق أمنية" السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ومع مؤسسة "تحقيق أمنية" العالمية وقسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الملك خالد، وبحضور أ.د.فوزي الجاسر المدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمستشفيات الجامعية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد مكارم صبحي بترجي: إن تحقيق أمنية السعودية امتداد للمؤسسة العالمية، ونساهم من خلالها في إسعاد الأطفال المرضى وتحقيق أمنياتهم، ونضيف اسم المملكة في المواقع والمناسبات العالمية المختصة بالنشاطات غير الربحية.