"تعليم الطائف" تُطلق برنامج المراكز العلمية المتنقلة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برنامج المراكز العلمية المتنقلة، والذي يستمر لمدة أسبوعين، بزيارة لمدارس مكتب التعليم بمحافظة "تربة".