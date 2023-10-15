"تعليم الطائف" تُطلق برنامج المراكز العلمية المتنقلة

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم الأحد، برنامج المراكز العلمية المتنقلة، والذي يستمر لمدة أسبوعين، بزيارة لمدارس مكتب التعليم بمحافظة "تربة".
ويهدف البرنامج إلى نشر الثقافة ودعم الميول والاتجاهات العلمية وتعزيزها لدى الطلاب والطالبات.
كما يهدف إلى تبسيط العلوم وربطها بالبيئة المحلية والحياة اليومية بطريقة جذابة ومرحة مع تدريب وإكساب الفئة المستهدفة المهارات العلمية الضرورية.
وتتكون المراكز العلمية المتنقلة، من عربة متنقلة "سيارة" تحتوي على عدد من الورش التدريبية التخصصية المجهزة بأحدث التجهيزات العلمية الضرورية؛ لتنفيذ الطلاب والطالبات للتجارب العلمية.