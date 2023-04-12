إلكترونيًّا.. "سعود بن عبدالله" يُدشِّن حملة "تراحم من مجتمعنا" الرمضانية بمكة وجدة

كما دشَّن أمير جدة إلكترونيًّا حملة رمضان "تراحم من مجتمعنا" في محافظة جدة، واستمع إلى شرح موجز من رئيس لجنة "تراحم" أحمد الحمدان عن الحملة التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية للجنة، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة في مجالات متعددة، سواء مادية أو عينية أو معنوية. وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى دعوة أبناء مدينة مكة ومحافظة جدة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء، وتغطية الاحتياجات الأساسية، منها الدعم المالي المباشر، والبرامج العينية، وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.