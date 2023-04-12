إلكترونيًّا.. "سعود بن عبدالله" يُدشِّن حملة "تراحم من مجتمعنا" الرمضانية بمكة وجدة

دشَّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم بمكتبه إلكترونيًّا، حملة رمضان تحت شعار "تراحم من مجتمعنا" بمدينة مكة المكرمة، وذلك نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.
وتنظم الحملة الرمضانية اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، بحضور رئيس لجنة تراحم بمكة المكرمة المكلف وجدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، والمدير التنفيذي للجنة بمكة المكرمة المكلف وجدة وليد بن خضر الأحمدي.
كما دشَّن أمير جدة إلكترونيًّا حملة رمضان "تراحم من مجتمعنا" في محافظة جدة، واستمع إلى شرح موجز من رئيس لجنة "تراحم" أحمد الحمدان عن الحملة التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية للجنة، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة في مجالات متعددة، سواء مادية أو عينية أو معنوية. وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى دعوة أبناء مدينة مكة ومحافظة جدة لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء، وتغطية الاحتياجات الأساسية، منها الدعم المالي المباشر، والبرامج العينية، وغيرها من البرامج الخاصة بالسجناء وأسرهم.
ونوه محافظ جدة بما تقدمه الدولة من عناية واهتمام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للسجناء وأسرهم.
يُشار إلى أن "تراحم" تُقدِّم 32 خدمة عبر مسارات الرعاية الأساسية، ومسار العناية الأسرية، ومسار تنمية المهارات.