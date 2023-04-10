أمير المدينة المنورة يرعى تدشين النسخة الثالثة من "ملتقى خط الوحيين الشريفين"

تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، تعتزم دارة الملك عبدالعزيز تدشين النسخة الثالثة من (ملتقى خط الوحيين الشريفين للخطاطين في المملكة العربية السعودية)، والمعرض المصاحب له، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستجري فعاليّات التدشين في مكتبة السيد حبيب بالمدينة المنورة، بمشاركة عددٍ من الخطاطين والخطاطات في المملكة العربية السعودية.
وسيخط 30 مشاركًا ومشاركة ضمن الملتقى نسخة كاملة من المصحف الشريف بواقع جزء واحد لكل مشارك، حيث سيحصلون على شهادة مشاركة في الملتقى، كما سيحصل أربعة مشاركين على الإجازة التقليدية في الخط العربي، وهي شهادة تقليدية يمنحها الأستاذ للطالب عند الانتهاء من المنهج الكامل لدراسة نوع من الخط، وهو سند تعارف عليه الخطاطون منذ القرون الأولى.
ويصاحب الملتقى معرض بعنوان (المدينة المنورة مدينة تدوين الوحيين الشريفين) يضم لوحات عن تدوين القرآن والسنة بالمدينة المنورة في العهد النبوي وأبرز كتبة الوحي في ذلك العهد، وتدوين القرآن والسنة بالمدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين وعهد عمر بن عبدالعزيز، إضافة إلى لوحات عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف، ونماذج من الأدوات العينية المستخدمة في الخط العربي في الماضي.
يُذكر أن هذه هي النسخة الثالثة من الملتقى الذي سبق إقامته في العامين الماضيين في شهر رمضان المبارك في مدينة الرياض، حيث لقي أصداءً واسعة، وتجاوبًا من قِبل الخطاطين والخطاطات في المملكة.