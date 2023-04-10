أمير المدينة المنورة يرعى تدشين النسخة الثالثة من "ملتقى خط الوحيين الشريفين"

وسيخط 30 مشاركًا ومشاركة ضمن الملتقى نسخة كاملة من المصحف الشريف بواقع جزء واحد لكل مشارك، حيث سيحصلون على شهادة مشاركة في الملتقى، كما سيحصل أربعة مشاركين على الإجازة التقليدية في الخط العربي، وهي شهادة تقليدية يمنحها الأستاذ للطالب عند الانتهاء من المنهج الكامل لدراسة نوع من الخط، وهو سند تعارف عليه الخطاطون منذ القرون الأولى.