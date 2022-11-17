"بيئة الطائف" تُنظم حملة "موسمنا صحي" للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

وقدم الفريق الصحي، أثناء الحملة عددًا من النصائح للوقاية من الإنفلونزا وعلى رأسها أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيدًا، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال إلى جانب الحرص على نظافة المكان.