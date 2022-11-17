"بيئة الطائف" تُنظم حملة "موسمنا صحي" للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، ممثلًا في قسم الاتصال المؤسسي والإعلام، اليوم الخميس، حملة تطعيم للوقاية من الإنفلونزا الموسمية، بعنوان: "موسمنا صحي".
وتوجه الحملة إلى منسوبي وزوار ومراجعي المكتب، وتأتي بالتعاون مع مركز صحي شهار للرعاية الصحية الأولية.
وقدم الفريق الصحي، أثناء الحملة عددًا من النصائح للوقاية من الإنفلونزا وعلى رأسها أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيدًا، وكذلك تجنّب ملامسة العينين والفم مباشرة واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال إلى جانب الحرص على نظافة المكان.
وأعرب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، عن شكره وتقديره لإدارة مركز صحي شهار وللفريق الصحي على ما قدموه من جهود لإنجاح حملة التطعيم بالمكتب.
من جهته أوضح رئيس قسم الاتصال المؤسسي والإعلام بمكتب الوزارة بالطائف أحمد بن سودان العمري، أن الحملة تأتي استشعارًا بأهمية خلق بيئة عمل صحية محفزة أكثر إنتاجية وإيجابية ورفع مستوى الوعي لدى الموظفين للوقاية من الأمراض الموسمية، بما يضمن بمشيئة الله، سلامتهم وسلامة زوار ومراجعي المكتب.
وتُعرف الإنفلونزا الموسمية وفقًا لوزارة الصحة، بأنها عدوى فيروسية حادة، تنتشر بين البشر، تهاجم الجهاز التنفسي؛ حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية، ويعدُ أخذ لقاحها بشكلٍ سنوي من أهم سبل الوقاية من الإصابة.