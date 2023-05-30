جامعة شقراء تنظّم حفلَ ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1444هـ

من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: "اليوم في حفل ختام الأنشطة نستحضر حجم دعم قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، لقطاع التعليم، ويحقّ لي أن أعبّر عن حجم سعادتي بما حقّقه طلاب وطالبات الجامعة من إنجازات خلال العام الجامعي الجاري 1444هـ، التي تدعو إلى الفخر وتدخل على صدورنا السرور والفرح؛ كونها تعدّ جوهرة تزين عقد منجزات الجامعة وإحدى ركائز العملية التعليمية.