جامعة شقراء تنظّم حفلَ ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 1444هـ

نظمت جامعةُ شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اليوم الثلاثاء؛ حفلَ ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1444هـ، على مسرح الجامعة بالكلية التطبيقية بالمقرّ الرئيس بشقراء.
نظّم الحفل برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد من طلبة ومنسوبي الجامعة.
ودشّن رئيسُ الجامعة، خلال الحفل، موقعَ الإعانات الطلابية الإلكتروني، الذي يعنى بتقديم خدمات مخصّصة للطلاب والطالبات؛ من خلال الإعانات المالية وفقًا لدراسة حالة الطالب أو الطالبة الدراسية والاجتماعية والصحية والمالية، وتحديد مدى حاجتهم.
كما تم خلال الحفل استعراضُ إنجازات العمادة خلال العام الجامعي الجاري 1444هـ؛ من أبرزها إطلاق برنامج السجل المهاري، وبرنامج القطار التدريبي، وتنظيم فعاليات الملتقى العلمي الثاني عشر لطلاب وطالبات الجامعة، وملتقى الأندية الطلابية الأول.
وشهد الحفل استعراضًا لأبرز البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي نفذتها عمادة شؤون الطلاب؛ مثل: مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، ومشاركة فرق جوّالة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام.
إضافة إلى تنفيذ 45 برنامجًا ودورة تدريبية، وتنظيم 12 مسابقة علمية وثقافية، و11 بطولة رياضية استهدفت كل طلاب وطالبات الجامعة، ضمن مساعي الجامعة لرفع كفاءة ومهارة الطالب الجامعي، وتحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024م.
من جهته قال رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: "اليوم في حفل ختام الأنشطة نستحضر حجم دعم قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، لقطاع التعليم، ويحقّ لي أن أعبّر عن حجم سعادتي بما حقّقه طلاب وطالبات الجامعة من إنجازات خلال العام الجامعي الجاري 1444هـ، التي تدعو إلى الفخر وتدخل على صدورنا السرور والفرح؛ كونها تعدّ جوهرة تزين عقد منجزات الجامعة وإحدى ركائز العملية التعليمية.
حيث أظهر خلالها طلابنا وطالباتنا التميُّزَ والتفوُّقَ أمام طلاب من مؤسسات تعليمية محلية منافسة".
وأضاف "السيف": "بمثل هذه الإنجازات يحقّ لنا كمنسوبي جامعة شقراء من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس، أن نبرهن على كفاءتنا في مختلف المجالات".
وتابع قائلًا: "جامعتكم نجحت في الحصول على مركز متقدم، ضمن عشر جامعات سعودية في مجال توظيف خريجيها في سوق العمل؛ لتثبتوا بذلك كفاءتكم ومستوى مهاراتكم التي اكتسبتموها خلال مسيرتكم التعليمية".
وقال: إن ما يزيدنا فرحًا وسعادةً هو تدشين أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، لمشروع الإسكان الطلابي الذي سيكون، بإذن الله، داعمًا للأنشطة والفعاليات الطلابية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: أهمس في أذن أبنائي طلاب الجامعة بكلمة مفادها: أن رئيس الجامعة ووكلاءها وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس؛ يعملون من أجلكم وعلى خدمتكم لنباهي بكم ونؤدّي رسالتنا في خدمة وطننا.
فيما قال عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور محمد بن عياد المرشدي، في كلمته التي تخلّلت فقرات الحفل: إن العمادة هي الجهة الراعية لمواهب طلاب وطالبات الجامعة، وعليها مسؤولية تتمثّل في بناء وتنمية هذه المواهب والقدرات، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج نوعية تراعي في بنائها أعلى معايير الجودة.
وأضاف "المرشدي": أن العمادة قد نجحت في تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الطلابية والمشاركات المجتمعية، وحقّقت من خلالها رؤية ورسالة الجامعة، وحقّق خلالها طلابنا وطالباتنا نتائج إيجابية تبعث فينا الأمل والتفاؤل بمستقبل واعد.
وتضمنت فقرات الحفل مشاركات طلابية متميزة من قصائد شعرية وعروض مسرحية، بالإضافة إلى موادّ مرئية استعرضت خلالها أهمّ وأبرز البرامج والأنشطة خلال العام الجامعي الجاري.
وجرى خلال الحفل تكريمُ الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية، ومسابقة شاعر الجامعة في نسختها الخامسة، وكذلك إعلان نتائج الملتقى العلمي الثاني عشر، والذي تضمّن محورين رئيسيين: "محور التنمية المستدامة، ومحور صناعة الإنسان"، وأيضًا تكريم الفائزين والفائزات في الأنشطة الرياضية الداخلية.
وتضمّن الحفل افتتاح رئيس الجامعة معرض ختام الأنشطة الطلابية، الذي يضمّ عددًا من الأركان؛ بينها: محور الأبحاث العلمية، ومحور الابتكار، ومسار الخطابة، ومسار الفكرة المتميّزة في ريادة الأعمال، ومسار التصوير الضوئي والرسم التشكيلي، ومسار الأفلام القصيرة، وقسم إنجازات العمادة.
كما تضمّن المعرضُ تنظيمَ جناحٍ لاستعراض عدد من مشروعات التخرُّج المُعدّة من قبل طلبة الجامعة في كلية الهندسة، وكليات العلوم والدراسات الإنسانية في شقراء والدوادمي وعفيف وضرماء والقويعية، وكلية العلوم والآداب بساجر وكلية إدارة الأعمال بعفيف.