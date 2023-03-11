مدير "تعليم الرياض" يدشن فعاليات الاحتفاء بـ"يوم العلم"

وقال: إن "يوم العلم" الذي يصادف 11 مارس كل عام، هو التاريخ الذي أقره الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عام 1937م، مناسبةً عظيمة نستذكر فيها التاريخ المجيد لدولة عريقة امتد مجدها وتاريخها على مدى ثلاثة قرون، نستحضر فيها شخصيات وطنية تركت بصماتها الملهمة في كل مرحلة من مراحل بناء هذا الوطن العظيم.