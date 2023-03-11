مدير "تعليم الرياض" يدشن فعاليات الاحتفاء بـ"يوم العلم"

دشّن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، فعاليات الاحتفاء بـ"يوم العلم"، في الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس.
ورفع مدير عام "تعليم الرياض"، علَم المملكة العربية السعودية، على السارية المخصصة بمبنى الإدارة، بحضور المساعدين ومديري الإدارات، وعدد من منسوبي الإدارة وعدد من الطلاب والطالبات.
وقال: إن "يوم العلم" الذي يصادف 11 مارس كل عام، هو التاريخ الذي أقره الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عام 1937م، مناسبةً عظيمة نستذكر فيها التاريخ المجيد لدولة عريقة امتد مجدها وتاريخها على مدى ثلاثة قرون، نستحضر فيها شخصيات وطنية تركت بصماتها الملهمة في كل مرحلة من مراحل بناء هذا الوطن العظيم.
وأضاف: "يبقى علَم المملكة العربية السعودية متفردًا بين أعلام دول العالم؛ لما يحمله من قيمة رمزية أصيلة، تعكس صورة مشرقة من صور الكفاح البطولي".
وأشار الدكتور "خرمي"، إلى أن إدارة "تعليم الرياض"، بإداراتها ومكاتبها ومدارسها، ستنظم العديد من الفعاليات والأنشطة لهذه المناسبة العظيمة التي نسعى من خلالها إلى غرس قيمة العلم ورمزيته ومكانته، وستعمل الإدارة على ترسيخ هذه القيم والمبادئ في نفوس الطلاب والطالبات؛ لتنعكس حبًّا وولاءً لهذا الوطن العزيز وقادته العظام؛ ليصبح منهجًا قويمًا تتوارثه الأجيال.