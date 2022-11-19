"تعليم المجمعة" تُنهي الاستعدادات لاختبار 25 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل

وأوضح مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة؛ مشددًا على أهمية مُراعاة الفروق الفردية وشُمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما ورد من وزارة التعليم.