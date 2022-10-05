مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران يختتم جولاته التفقدية بمركز سلطانة

ونظمت مناشط عدة في جوامع ومساجد المركز، وقد تعددت الموضوعات حول حقوق ولاة الأمر، وخطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة، والتحذير من السرورية وبيان صفاتها، ومنهج الخوارج وخطره، ومكانة العلماء وأهل العلم، وغير ذلك؛ مما يرسخ اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.