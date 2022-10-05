مدير "الشؤون الإسلامية" بنجران يختتم جولاته التفقدية بمركز سلطانة

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، اليوم الأربعاء، مركز سلطانة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الوزارة لنشر الدعوة إلى الله تعالى وفق منهج الوسطية والاعتدال في المحافظات.
ونظمت مناشط عدة في جوامع ومساجد المركز، وقد تعددت الموضوعات حول حقوق ولاة الأمر، وخطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة، والتحذير من السرورية وبيان صفاتها، ومنهج الخوارج وخطره، ومكانة العلماء وأهل العلم، وغير ذلك؛ مما يرسخ اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.
كما صاحب هذه الزيارة لقاء رئيس مركز سلطانة شديد بن محمد آل فهاد؛ لمناقشة سير الأنشطة والبرامج العلمية، وتفقد جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، والخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى.
وقال "العصيمي": إن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات وحرص الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للوقوف على احتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها.