"تخصصي تبوك" يُكرم 99 فائزًا بـ"جائزة التميز" لعام 2022

استعرض مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، أهم إنجازاته في عام 2022م، خلال حفل جائزة "التخصصي" للتميز في دورته الثانية، صباح الأحد.
جاء ذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي، والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي، ومدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي، ومساعدي المدير العام، ومساعدي مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام.
بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا للإنجازات في عام 2022م؛ سلط الضوء على ما حققته مستشفى الملك فهد التخصصي من تطور ملحوظ وملموس، بجهود جميع الكوادر الصحية والتمريضية والإدارية؛ إذ عمل المستشفى على مواكبة التطور الصحي والتكنولوجي، مما جعله من أهم مستشفيات المنطقة في تحقيق الإنجازات الصحية.
ويأتي ذلك مواكبة للجهود المبذولة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
وقد حقق مستشفى الملك فهد التخصصي، العديد من الإنجازات الكبرى للمرضى؛ لأنه سعى لتطبيق أفضل المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتي من شأنها المساهمة بشكل فعّال في تطوير تلك الخدمات.
وقال مدير المستشفى الدكتور فؤاد المالكي: إن جائزة الموظف والقسم المتميز، تمنح وفق معايير وضوابط محددة، وتنظم للعام الثاني على التوالي، تقديرًا للجهود المتميزة للكادر الطبي والإداري في المستشفى، لتقديم خدمة صحية حديثة تعزز من صحة المواطن.
بعد ذلك قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي، دروع التميز والشهادات لـ 99 من المكرمين لفئات الموظف المثالي والموظف المتميز والأقسام والإدارات المتميزة.
وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين في الوقت نفسه أن ذلك يعد حافزًا لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.