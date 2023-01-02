"تخصصي تبوك" يُكرم 99 فائزًا بـ"جائزة التميز" لعام 2022

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا للإنجازات في عام 2022م؛ سلط الضوء على ما حققته مستشفى الملك فهد التخصصي من تطور ملحوظ وملموس، بجهود جميع الكوادر الصحية والتمريضية والإدارية؛ إذ عمل المستشفى على مواكبة التطور الصحي والتكنولوجي، مما جعله من أهم مستشفيات المنطقة في تحقيق الإنجازات الصحية.