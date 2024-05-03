جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب

وذكر الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب يهدف إلى رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات السعودية من خلال تبادل الأفكار والتجارب المشتركة لتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية، كما يستعرض المؤتمر الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وطرح أفكار ومساهمات لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وفتح باب الشراكة والتعاون في البحث والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الخدمات المجتمعية.