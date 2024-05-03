جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب

برعاية رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، تستضيف الجامعة ممثلة بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الأربعاء المقبل، المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب (NCCC 2024) تحت شعار (تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام) والمصاحب للاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء كليات الحاسب بالجامعات السعودية في رحاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين خلال الفترة من 29 شوال – 1 ذو القعدة 1445هـ الموافق 8-9 مايو 2024م، ويشارك فيه نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والعالمية موزعين على 7 ورش عمل، و4 جلسات حوارية، و6 جلسات رئيسية، و33 متحدثاً.
كما يصاحب المؤتمر مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار، ومسابقة البرمجة الوطنية السادسة ومسابقة التقط العلم بالإضافة إلى معرض الملصقات للمشاريع الريادية الابتكارية.
وذكر الدكتور عبدالله بن محمد المهيدب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وعميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب يهدف إلى رفع مستوى أداء كليات الحاسب والمعلومات بالجامعات السعودية من خلال تبادل الأفكار والتجارب المشتركة لتعزيز مفهوم المنظومة التعليمية، كما يستعرض المؤتمر الممارسات الناجحة في القضايا الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وطرح أفكار ومساهمات لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وفتح باب الشراكة والتعاون في البحث والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الخدمات المجتمعية.
ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية 2030 والتي حددت فيها المملكة عدة اتجاهات مهمة من ضمنها التحول الرقمي كأحد أبرز الاتجاهات التي سيكون لها وقع كبير على حركة التطوير في البلاد.
وبين الدكتور المهيدب أن المؤتمر يجمع كافة كليات الحاسب من جامعات المملكة، وقد بلغ عدد الكليات المشاركة 36 كلية من مختلف مناطق المملكة.
ويناقش عدة محاور وهي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل (البلوك تشين) بالإضافة إلى علوم البيانات، كما وضح أن التسجيل في المؤتمر لا زال متاحاً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤتمر (nccc.iau.edu.sa). ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة حساب المؤتمر في منصة X (@ccsit_nccc).