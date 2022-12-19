أهالي "العيدابي": نعاني بسبب ضعف تغطية شبكات الاتصالات والإنترنت ونناشد حلولاً جذرية

شكا أهالي وسكان محافظة العيدابي شرق منطقة جازان من ضعف شبكة الاتصالات في بعض أنحاء المحافظة على الرغم من التوسع العمراني الذي تشهده محافظتهم .
وأشار عددٌ من الأهالي إلى ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت في عددٍ من أحياء المحافظة الجنوبية والشرقية من سهل المحافظة وكذلك مركز بلغازي وبعض القمم، مؤكدين وجود المعاناة منذ زمن طويل ولكن في ظل التطور التقني والحاجة الملحة إلى سرعات الإنترنت والاتصالات تضطرهم إلى تكرار مطالباتهم بتحسين جودة الإنترنت والاتصالات .
وتعد محافظة العيدابي إحدى المحافظات الشرقية في جازان وتتميز بتضاريس جبلية وأخرى سهلة، وتشهد إقامة العديد من الفعاليات ومهرجان العسل، وتستقطب عددًا كبيرًا من الزوار سنويًا .