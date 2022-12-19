أهالي "العيدابي": نعاني بسبب ضعف تغطية شبكات الاتصالات والإنترنت ونناشد حلولاً جذرية

وأشار عددٌ من الأهالي إلى ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت في عددٍ من أحياء المحافظة الجنوبية والشرقية من سهل المحافظة وكذلك مركز بلغازي وبعض القمم، مؤكدين وجود المعاناة منذ زمن طويل ولكن في ظل التطور التقني والحاجة الملحة إلى سرعات الإنترنت والاتصالات تضطرهم إلى تكرار مطالباتهم بتحسين جودة الإنترنت والاتصالات .