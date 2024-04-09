"نادي تطوع الإداري الصحي" يختتم مبادرة "رد الجميل" بعامها الرابع على التوالي

اختتم نادي تطوع الإداري الصحي مبادرة "رد الجميل"، التي بدأت منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، وتتضمن توزيع وجبات الإفطار والسحور بالمستشفيات ومراكز الطوارئ والرعاية العاجلة والرعاية المديدة والمراكز الصحية وبعض مواقع العمالة.
من ناحيته، قال رئيس النادي ثامر الدرعان إن هذه المبادرة اخْتُتِمَتْ بعامها الرابع على التوالي بنجاح الخطة الموضوعة لتشغيلها، والتي تم البدء في تنفيذها قبل الشهر الفضيل، كما تم دعمها من قبل المؤسسات والجهات الخاصة والمطاعم، وقدموا العديد من الوجبات المتنوعة كإفطار صائم ووجبات للسحور التي توزع على المستفيدين ومن هم على رأس العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الطوارئ والرعاية العاجلة والرعاية المديدة.
وأضاف الدرعان أن الفِرق التطوعية استمرت في توزيع وجبات الإفطار والسحور من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى آخر يوم في الشهر الفضيل، واستفاد منها حوالي 15,000 مستفيد.
وأشار إلى تطوع أكثر من 100 شاب وشابة في توزيع الوجبات على المستفيدين بمعدل 6 ساعات تطوعية يومية لكل متطوع ومتطوعة بما تجاوز 10,000 ساعة تطوعية خلال الشهر الفضيل.