"نادي تطوع الإداري الصحي" يختتم مبادرة "رد الجميل" بعامها الرابع على التوالي

من ناحيته، قال رئيس النادي ثامر الدرعان إن هذه المبادرة اخْتُتِمَتْ بعامها الرابع على التوالي بنجاح الخطة الموضوعة لتشغيلها، والتي تم البدء في تنفيذها قبل الشهر الفضيل، كما تم دعمها من قبل المؤسسات والجهات الخاصة والمطاعم، وقدموا العديد من الوجبات المتنوعة كإفطار صائم ووجبات للسحور التي توزع على المستفيدين ومن هم على رأس العمل بالمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الطوارئ والرعاية العاجلة والرعاية المديدة.