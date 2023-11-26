"تقنية القنفذة" تستقبل 298 متدرباً مستجداً في بداية الفصل الثاني

استقبلت الكلية التقنية بمحافظة القنفذة اليوم المتدربين في بداية الفصل التدريبي الثاني من العام ١٤٤٥هـ منهم 298 متدرباً مستجداً تم قبولهم في هذا الفصل في عدد من التخصصات التدريبية .