"تقنية القنفذة" تستقبل 298 متدرباً مستجداً في بداية الفصل الثاني

استقبلت الكلية التقنية بمحافظة القنفذة اليوم المتدربين في بداية الفصل التدريبي الثاني من العام ١٤٤٥هـ منهم 298 متدرباً مستجداً تم قبولهم في هذا الفصل في عدد من التخصصات التدريبية .
ورحب عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي بالمتدربين وحثهم على بذل قصارى جهدهم في التحصيل العلمي والعملي .
فيما أقامت وكالة الكلية لشؤون المتدربين ممثلة في وحدة الخدمات الإرشادية برنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين والذي يشمل العديد من الفقرات بهدف تعريف المتدرب بأنظمة ولوائح الكلية والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية .
✔️ التعريف بنظام#رايات .
✔️تعريف المتدربين بمنصة الروبرك .
✔️التعريف بإجراءات الصحة والسلامة المهنية .
✔️التعريف بمبادرة رافد .
✔️لقاءات مفتوحة مع قيادات الكلية .
✔️جولة تعريفية بمباني الكلية ومرافقها .