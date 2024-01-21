تحدي التطبيقات القرآنية يختتم مرحلة التسجيل بمشاركة من 42 دولة

وتبلغ جوائز التحدي، نصف مليون ريال، ساهمت بها مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، مقسمة على خمسة فائزين، يحصل الفائز الأول على 150 ألف ريال، والثاني على 125 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 75 ألف ريال، والخامس على 50 ألف ريال.