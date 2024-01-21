تحدي التطبيقات القرآنية يختتم مرحلة التسجيل بمشاركة من 42 دولة

اختتم تحدي التطبيقات القرآنية، اليوم الأحد، مرحلة التسجيل، والتي استمرت أسبوعين، وسط إقبال كبير من مناطق ومدن المملكة ومختلف دول العالم.
وأسفرت المرحلة عن تسجيل 2000 مشارك من 42 دولة، في تخصصات: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز.
ويهدف تحدي التطبيقات القرآنية، إلى تحفيز المبدعين والمبتكرين؛ لتقديم حلول ذكية ومنصات رقمية لخدمة القرآن الكريم، في عدد من المجالات التقنية الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والواقع الافتراضي والبيوت الذكية.
وتبلغ جوائز التحدي، نصف مليون ريال، ساهمت بها مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، مقسمة على خمسة فائزين، يحصل الفائز الأول على 150 ألف ريال، والثاني على 125 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 75 ألف ريال، والخامس على 50 ألف ريال.
يأتي تحدي التطبيقات القرآنية، في وقت أصبحت فيه المملكة محط أنظار العالم تقنيًّا واقتصاديًّا، بعد القفزات الكبرى التي شهدتها مختلف القطاعات، مما جعلها تتربع على عرش مجموعة من الأرقام والتصنيفات التقنية، متقدمة بذلك على الكثير من دول مجموعة العشرين الكبرى.
يذكر أن تحدي التطبيقات القرآنية، دشن مرحلة التسجيل قبل أسبوعين، تحت رعاية أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض "مكنون" الأمير فيصل بن بندر.