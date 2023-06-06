جامعة حائل تحتفل بتخريج أكثر من 8400 طالب وطالبة

ثم توزعت باقي المقاعد على التخصصات المتبقية، فيما بقيت أيضًا كلية الآداب والفنون هي أعلى نسبة للطلاب الخريجين بنحو 560 خريجًا، وتوزعت بقية المقاعد بين ما تبقى من تخصصات.