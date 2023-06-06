جامعة حائل تحتفل بتخريج أكثر من 8400 طالب وطالبة
تحتفل جامعة حائل، مساء اليوم الثلاثاء، بالمدينة الجامعية، بتخريج الدفعة الثامنة عشرة، لما يزيد على 8400 خريج، منهم ستة آلاف طالبة و2400 طالب.
يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الحفل، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.
وقد أكملت الجامعة استعدادها للحفل بتخصيص 18876 مقعدًا للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم.
يُذكر أن تخصصات كلية الآداب والفنون للطلاب والطالبات، شكّلت النسبة الأكبر بين خريجي وخريجات تخصصات الكليات الأخرى؛ حيث تم تخصيص نحو 2618 مقعدًا لخريجات كلية الآداب والفنون، تلاها قرابة 1386 مقعدًا لخريجات كلية التربية.
ثم توزعت باقي المقاعد على التخصصات المتبقية، فيما بقيت أيضًا كلية الآداب والفنون هي أعلى نسبة للطلاب الخريجين بنحو 560 خريجًا، وتوزعت بقية المقاعد بين ما تبقى من تخصصات.
كما خصصت الجامعة بثًا مباشرًا على "يوتيوب" لمتابعة حفل تخريج الدفعة 18 على الرابط