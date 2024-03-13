مستلزمات تعليمية ورياضة .. "تعليم الطائف": إيداع 10 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء صرف مبلغ (5،263،935.00 ) ريالاً كمستلزمات تعليمية و ( 4،823،205.00 ) ريالات مخصصات الرياضة للجميع، في حسابات مديري ومديرات المدارس حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي القادم 1446 هـ .
وفي التفاصيل، ثمَّن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال دعمها السخي للتعليم .
وبيَّن "الغامدي" أنه تم اكتمال صرف الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الثاني والثالث للعام الحالي 1445 هـ ، والفصل الدراسي الأول للعام القادم 1446 هـ لجميع المدارس .
ودعا "الغامدي" في الوقت ذاته مديري ومديرات المدارس إلى الاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية بما يحقق أهداف المدرسة، ويسهم في تمكينها من القيام بواجباتها التعليمية والتربوية.