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مستلزمات تعليمية ورياضة .. "تعليم الطائف": إيداع 10 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس

"الغامدي" : تم صرف الميزانية التشغيلية حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي القادم 1446 هـ
مدير تعليم الطائف سعيد بن عبدالله الغامدي
مدير تعليم الطائف سعيد بن عبدالله الغامدي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء صرف مبلغ (5،263،935.00 ) ريالاً كمستلزمات تعليمية و ( 4،823،205.00 ) ريالات مخصصات الرياضة للجميع، في حسابات مديري ومديرات المدارس حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي القادم 1446 هـ .

وفي التفاصيل، ثمَّن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي حرص واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- من خلال دعمها السخي للتعليم .

وبيَّن "الغامدي" أنه تم اكتمال صرف الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الثاني والثالث للعام الحالي 1445 هـ ، والفصل الدراسي الأول للعام القادم 1446 هـ لجميع المدارس .

ودعا "الغامدي" في الوقت ذاته مديري ومديرات المدارس إلى الاستثمار الأمثل للميزانية التشغيلية بما يحقق أهداف المدرسة، ويسهم في تمكينها من القيام بواجباتها التعليمية والتربوية.

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تعليم الطائف

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