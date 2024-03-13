مستلزمات تعليمية ورياضة .. "تعليم الطائف": إيداع 10 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء صرف مبلغ (5،263،935.00 ) ريالاً كمستلزمات تعليمية و ( 4،823،205.00 ) ريالات مخصصات الرياضة للجميع، في حسابات مديري ومديرات المدارس حتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي القادم 1446 هـ .