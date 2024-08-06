مدير "تعليم الأفلاج" يقف على جاهزية مدارس المحافظة

أجرى مدير "تعليم الأفلاج" محمد بن عبدالله البشر، اليوم الثلاثاء، جولة عمل ميدانية؛ للوقوف على جاهزية مدارس المحافظة.
جاء ذلك للتأكد من مستوى الاستعداد لاستقبال عودة الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ.
وشملت بداية الجولات الميدانية التي نفذها "البشر" ابتدائية زيد بن ثابت، ومتوسطة الخالدية، وابتدائية أحمد بن حنبل، وابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بليلى.
وعقد مدير "تعليم الأفلاج" اجتماعًا مع رؤساء عدد من الأقسام التربوية؛ للاطلاع على "خطة المدرسة التعليمية ومشاركتها مع الأسرة" التي سوف تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد.
كما اطلع على خطة الإشراف التربوي المتضمنة ورش عمل وبرامج تدريبية وزيارات ميدانية لمتابعة الاستعداد.
وأكد على مضاعفة الجهود؛ لضمان بداية جادة من أول يوم دراسي وسط بيئة تربوية محفزة.