مدير "تعليم الأفلاج" يقف على جاهزية مدارس المحافظة

وعقد مدير "تعليم الأفلاج" اجتماعًا مع رؤساء عدد من الأقسام التربوية؛ للاطلاع على "خطة المدرسة التعليمية ومشاركتها مع الأسرة" التي سوف تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد.