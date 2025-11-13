محافظ شرورة يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

أدّى محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، مع مديري الإدارات الحكومية والأهالي، اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في المحافظة.
وأمَّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخُ ناصر الهمامي، الذي حمد الله -عز وجل- وأثنى على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، داعيًا الجميع لأن يكثروا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات.
وحذّر "الهمامي"، من التمادي في الذنوب والمعاصي والظلم، مبيّنًا أثرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأنها تفوت الرزق؛ بينما تركها يجلب الرزق.
كما دعا الشيخ ناصر الهمامي، في ختام خطبته، أن يغيث الله البلاد والعباد، ويسقي الزرع والحرث وينزل المطر، رحمة بعباده، إنه سميع مجيب.