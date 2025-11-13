محافظ شرورة يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين

وأمَّ المصلين في جامع خادم الحرمين الشريفين الشيخُ ناصر الهمامي، الذي حمد الله -عز وجل- وأثنى على نعمه التي لا تُعدّ ولا تُحصى، داعيًا الجميع لأن يكثروا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من نوافل الطاعات.